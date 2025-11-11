Λαμία: Έκοψαν κλήσεις στα αυτοκίνητα του Δήμου που ήταν στην πλατεία για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό

Πήγαν να στολίσουν την πλατεία και βρέθηκαν αντιμέτωποι με το νόμο, οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Λαμιέων.

Σύμφωνα με το LamiaReport, το συμβάν έγινε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης (11/11/25) στην πλατεία Ελευθερίας. Κατόπιν επώνυμης καταγγελίας πολίτη, συνεργείο της Τροχαίας Λαμίας, έφτασε στην πλατεία και αφού έγραψε όσα δίκυκλα ήταν παραταγμένα στο πεζοδρόμιο, στη συνέχεια έγραψε και τα δύο φορτηγάκια (4Χ4 και σκαφάκι) του Δήμου Λαμιέων!

Ύστερα από επώνυμη καταγγελία πολίτη, περιπολικό της Τροχαίας Λαμίας έφτασε στο σημείο και προχώρησε σε έλεγχο στάθμευσης. Αρχικά βεβαιώθηκαν παραβάσεις σε δίκυκλα που βρίσκονταν πάνω στο πεζοδρόμιο και στη συνέχεια επιβλήθηκαν κλήσεις και στα δύο φορτηγάκια του Δήμου που ήταν σταθμευμένα στην πλατεία τα οποία μετέφεραν υλικά και εξοπλισμό.

Μάταια οι εργαζόμενοι προσπαθούσαν να εξηγήσουν ότι πραγματοποιούν εργασίες του Δήμου και ότι τα συγκεκριμένα οχήματα χρειάζονται να είναι δίπλα τους, καθώς κουβαλούν υλικά προς χρήση αλλά και πανάκριβο εξοπλισμό. Σημειώνουμε ότι δεν εμπόδιζαν κιόλας.

Κι αν κάποιος σκεφτεί ότι έτσι κι αλλιώς τα χρήματα (από τις κλήσεις) θα επιστρέψουν στο Δήμο, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και επισύρουν συνέπειες που βαραίνουν ατομικά τους εργαζόμενους αλλά και συνολικά την πόλη. Πιο συγκεκριμένα στις υποχρεώσεις του παραβάτη που παρκάρει σε πεζοδρόμιο ή ακόμη χειρότερα σε πλατεία, είναι και η παράδοση του διπλώματος οδήγησης για πολλές ημέρες (εκτός των βαθμών ποινής που θα τον βαραίνουν). Αυτό τι σημαίνει, ότι οι εργαζόμενοι που είναι άνθρωποι και οικογενειάρχες, δε θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν ούτε τα αυτοκίνητά τους για μερικές ημέρες!

Και αν το γεγονός ότι δε θα μπορούν να βγάλουν βόλτα την οικογένειά τους δεν ενδιαφέρει τον καταγγέλλοντα, το γεγονός ότι θα παρατήσουν αστόλιστη την πόλη, καθώς δε θα μπορούν να εργαστούν, μας αφορά όλους και μας εξοργίζει για την επιλεκτική εφαρμογή των νόμων. «Αν δεν έχουμε δίπλωμα θα σταματήσουμε τον στολισμό. Δεν μπορεί να μας εμποδίζουν να κάνουμε τη δουλειά μας, που με πολύ κόπο και με ώρες πέρα από το ωράριο μας προσπαθούμε ώστε να είναι όλα έτοιμα στην ώρα τους», λένε με πικρία οι εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού που έχουν και την κύρια ευθύνη να φέρουν εις πέρας ένα δύσκολο και απαιτητικό έργο για την πόλη και τις Κοινότητες του Δήμου.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε τόσο η αρμόδιος Αντιδήμαρχος όσο και ο ίδιος ο Δήμαρχος Λαμιέων Πανουργιάς Παπαϊωάννου.