Λαμία: Επεισόδιο οπαδικής βίας και απειλές με στιλέτο σε φίλαθλο του Παναθηναϊκού

Ένα σοβαρό περιστατικό οπαδικής βίας σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 8 Αυγούστου στη Στυλίδα, όταν ένας 36χρονος άνδρας απείλησε με στιλέτο έναν 20χρονο φίλαθλο του Παναθηναϊκού, απαιτώντας να αφαιρέσει και να του παραδώσει τη φανέλα της ομάδας.

Σύμφωνα με την κατάθεση του θύματος, ο δράστης τον προσέγγισε ενώ κατευθυνόταν σε καφετέρια για να παρακολουθήσει αγώνα του Παναθηναϊκού. Με απειλές και υβριστικές εκφράσεις, τον ανάγκασε να υπακούσει.

Η αστυνομία Στυλίδας, πραγματοποίησε αιφνιδιαστικό έλεγχο στην οικία του 36χρονου παρουσία εισαγγελέα. Εκεί εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν η φανέλα του Παναθηναϊκού, δύο στιλέτα και ένα μαύρο μπλουζάκι με διακριτικά άλλης ομάδας.

Ο δράστης συνελήφθη και κρατείται στο Αστυνομικό Μέγαρο, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα για να απολογηθεί.

