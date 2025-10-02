Λαμία: Σύλληψη για ληστεία σε αμάξι - «Δεν έκανα διάρρηξη, έψαχνα αναπτήρα», είπε ο δράστης

Μια απίστευτη δικαιολογία βρήκε ληστής, ο οποίος «πιάστηκε» από τις αρχές καθώς νωρίτερα παραβίασε παρκαρισμένο αυτοκίνητο στη Λαμία.

Ο δράστης που είναι 30 ετών, ο οποίος φέρεται να είναι γνωστός στις αρχές, εντοπίστηκε από διερχόμενο κάτοικο της περιοχής, που ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία.

Καταλαβαίνοντας τη φασαρία που δημιουργήθηκε ο 30χρονος απομακρύνθηκε από το σημείο πριν φτάσουν οι αστυνομικοί, έχοντας αφαιρέσει μικρό χρηματικό ποσό που υπήρχε εντός του οχήματος.

Ωστόσο, οι αρχές κατάφεραν μέσα από τις περιγραφές των κατοίκων να τον ταυτοποιήσουν και λίγες ώρες αργότερα να τον συλλάβουν.

Οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, όπου και υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να κλέψει τίποτα και ότι μόνο έψαχνε για αναπτήρα. Επιπλέον ισχυρίστηκε ότι η πόρτα από το αυτοκίνητο ήταν ανοιχτή και ότι δεν έκανε διάρρηξη.

Δυστυχώς για κείνον τα «βερεσέδια» που είχε με το νόμο ήταν αρκετά και η απόφαση του Δικαστηρίου ήταν ποινή φυλάκισης ενός (1) έτους με τη δυνατότητα μετατροπής της ποινής προς 10 ευρώ ημερησίως. Μάλιστα δεν έδωσε αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση του, που σημαίνει ότι αν δεν εξαγοράσει την ποινή θα πρέπει να οδηγηθεί άμεσα στη φυλακή.

Πηγή: lamiareport.gr