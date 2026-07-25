Θλίψη σκόρπισε στην τοπική κοινωνία ο αιφνίδιος θάνατος του 24χρονου, όπου βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, στη Λαμία.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο άτυχος 24χρονος, που αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας, εντοπίστηκε μέσα στο διαμέρισμά του σε κεντρικό σημείο της πόλης χωρίς τις αισθήσεις του.
Αμέσως ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες οι οποίοι αν και ο νεαρός δεν είχε ζωτικά σημεία, κατέβαλλαν υπεράνθρωπη προσπάθεια να τον επαναφέρουν, ωστόσο δεν υπήρξε θετικό αποτέλεσμα.
Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να δώσει απάντηση για το ποια ήταν η αιτία θανάτου του 24χρονου.
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