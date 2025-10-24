Μενού

Λαμπάδιασε μηχανή ύστερα από τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε ο οδηγός

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 7 το πρωί, μεταξύ των κόμβων Τούμπας και Κωνσταντινοπολίτικων.

Περιπολικό. | Eurokinissi/ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Στις φλόγες τυλίχθηκε δίκυκλη μηχανή ύστερα από σύγκρουση με Ι.Χ. αυτοκίνητο στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης. Ο αναβάτης της μηχανής τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 7 το πρωί, μεταξύ των κόμβων Τούμπας και Κωνσταντινοπολίτικων, ενώ προκλήθηκαν κυκλοφοριακά προβλήματα που αποκαταστάθηκαν μία ώρα αργότερα.

