Λαμπάδιασε μηχανή ύστερα από τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε ο οδηγός

Στις φλόγες τυλίχθηκε δίκυκλη μηχανή ύστερα από σύγκρουση με Ι.Χ. αυτοκίνητο στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης. Ο αναβάτης της μηχανής τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.
Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 7 το πρωί, μεταξύ των κόμβων Τούμπας και Κωνσταντινοπολίτικων, ενώ προκλήθηκαν κυκλοφοριακά προβλήματα που αποκαταστάθηκαν μία ώρα αργότερα.
Διαβάστε ακόμα: Θεσσαλονίκη: Συνταξιούχος έκοψε κλαδάκι δεντρολίβανου από παρτέρι νοσοκομείου και βρέθηκε στα κρατητήρια
- Σπασμένη Φλέβα: Το νέο τραγούδι του ΛΕΞ θα σου δημιουργήσει ανατριχίλες
- Η οικογενειακή τραγωδία του Απόστολου Κοσμά – Σκότωσε τον γιο του και κέρδισε τη συμπάθεια της κοινωνίας
- Γκάζι: Η κατάθεση νεαρού που δείχνει τι συνέβη το μοιραίο βράδυ - Κατάληψη στο σχολείο της 16χρονης
- First Dates: Φρίκαρε ο Άρης με την αξύριστη μασχάλη της Χλόης - «Είδα τον ευχούλη»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.