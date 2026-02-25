Μενού

Λάρισα: 40χρονος έπεσε σε πηγάδι - Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του

Ένας 40χρονος άνδρας έπεσε μέσα σε πηγάδι σε αγροτική περιοχή του δρόμου Λάρισας - Τυρνάβου. Η επιχείρηση απεγκλωβισμού βρίσκεται σε εξέλιξη.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένας 40χρονος άνδρας έπεσε μέσα σε πηγάδι σε αγροτική περιοχή του δρόμου Λάρισας – Τυρνάβου.

Οι πληροφορίες του onlarissa.gr αναφέρουν ότι έχει τις αισθήσεις του.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού του από την Πυροσβεστική βρίσκεται σε εξέλιξη.

