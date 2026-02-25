Λάρισα: 40χρονος έπεσε σε πηγάδι - Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένας 40χρονος άνδρας έπεσε μέσα σε πηγάδι σε αγροτική περιοχή του δρόμου Λάρισας – Τυρνάβου.
Οι πληροφορίες του onlarissa.gr αναφέρουν ότι έχει τις αισθήσεις του.
Η επιχείρηση απεγκλωβισμού του από την Πυροσβεστική βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Τα διόλου τυχαία «καρφιά» στον Δένδια, το timing των δηλώσεων του υπουργού και οι μάταιες εξεταστικές
- «Όταν έγινα πατέρας, άλλαξε ο τρόπος που έβλεπα τον πόλεμο»: Ο Πάνος Χαρίτος στο Reader
- Αίγιο: «Έριξε ευθεία βολή προς τα παιδιά, ο γιος μου δέχθηκε 10 σκάγια» λέει πατέρας θύματος
- Μάρτιν Σορτ: Αυτοκτόνησε η 42χρονη κόρη του διάσημου ηθοποιού
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.