Λάρισα: 40χρονος έπεσε σε πηγάδι - Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένας 40χρονος άνδρας έπεσε μέσα σε πηγάδι σε αγροτική περιοχή του δρόμου Λάρισας – Τυρνάβου.

Οι πληροφορίες του onlarissa.gr αναφέρουν ότι έχει τις αισθήσεις του.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού του από την Πυροσβεστική βρίσκεται σε εξέλιξη.