Λάρισα: 88χρονος πυροβόλησε 18χρονο επειδή είχε σχέση με την εγγονή του

Ένα απίστευτο ξεκαθάρισμα λογαριασμών εξελίχθηκε στη Λάρισα, όπου ένας 88χρονος έστρεψε την κάνη της καραμπίνας του και πυροβόλησε έναν 18χρονο, που ήταν σε σχέση με την εγγονή του.

Όπως μεταφέρει ο ΣΚΑΙ, ο νεαρός δέχτηκε σφαίρες στην πλάτη, αλλά γλίτωσε με ελαφρύ τραύμα και νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο εκτός κινδύνου. Στοπ σημείο που σημειώθηκε ο πυροβολισμός έσπευσε η ΕΛΑΣ και συνέλαβε επί τόπου τον δράστη.

Το Μέσο αναφέρει πως το πιθανό κίνητρο του ηλικιωμένου ήταν προσωπικές διαφορές του με τον νεαρό, απλά επειδή διατηρούσε σχέση με την εγγονή του.