Λάρισα: Άνδρας καταδικάστηκε σε κάθειρξη 7 ετών για βιασμό ανήλικης

Σε συνολική ποινή κάθειρξης 7 ετών και ενός μήνα καταδικάστηκε την Πέμπτη από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο στη Λάρισα ένας άνδρας για τα αδικήματα του βιασμού, της γενετήσιας πράξης κατ’ εξακολούθηση σε βάρος ανηλίκου που συμπλήρωσε τα 12 αλλά όχι τα 14 έτη και για την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.
Σύμφωνα με το larissanet.gr, οι πράξεις έγιναν στην Καρδίτσα το 2020 με το μικρό κορίτσι να αναφέρει στους γονείς του τα όσα τραυματικά βίωσε από τον γείτονα τους. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε καταγγελία στις αστυνομικές Αρχές.
Η δίκη διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών και ολοκληρώθηκε μετά από αρκετές συνεδριάσεις με την ομόφωνη καταδίκη του κατηγορουμένου.
