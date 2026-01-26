Λάρισα: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 12χρονο

Θύμα τροχαίου ατυχήματος έπεσε ένας 12χρονος, ο οποίος παρασύρθηκε από όχημα στη Λάρισα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του onlarissa.gr, ο ανήλικος παρασύρθηκε από όχημα λίγο μετά τις 08:00 το πρωί σήμερα, Δευτέρα (26/01) επί της οδού Ιωαννίνων.
Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε, τραυματισμένο, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.
Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την υγεία του.
