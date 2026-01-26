Μενού

Λάρισα: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 12χρονο

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λάρισας, μετά την παράσυρσή του σήμερα (26/01) το πρωί. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την κατάστασή του.

Reader symbol
Newsroom
ΕΚΑΒ
ΕΚΑΒ | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISS
  • Α-
  • Α+

Θύμα τροχαίου ατυχήματος έπεσε ένας 12χρονος, ο οποίος παρασύρθηκε από όχημα στη Λάρισα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του onlarissa.gr, ο ανήλικος παρασύρθηκε από όχημα λίγο μετά τις 08:00 το πρωί σήμερα, Δευτέρα (26/01) επί της οδού Ιωαννίνων.

Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε, τραυματισμένο, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την υγεία του. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ