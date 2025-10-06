Λάρισα: Ελεύθεροι με όρους οι δίδυμοι χρυσοθήρες μετά την απολογία τους

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν σήμερα, μετά την απολογία τους, τα δίδυμα αδέρφια στη Λάρισα, που ενεπλάκησαν στην υπόθεση της φονικής εξόρμησης για «θησαυρό» στους Γόννους, όπου ένας 53χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μέσα σε σπηλιά, σε μεγάλο βάθος, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Τα δίδυμα αδέρφια στη Λάρισα μίλησα για το γεγονός στους Γόννους και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ τους επιβλήθηκαν οι εξής όροι: υποχρεωτική παρουσία μία φορά τον μήνα στο κοντινότερο αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Λάρισα: Τι δήλωσε η δικηγόρος τους

Η δικηγόρος τους, Μαριέττα Παλαβρά, σχολίασε μετά την απόφαση:

«Μας δικαιώνει προς το παρόν το αποτέλεσμα στο παρόν στάδιο, φυσικά όμως δεν μας χαροποιεί, όταν πλανάται σαν βαρύ σύννεφο πάνω από όλους μας ο θάνατος ενός ανθρώπου. Και αυτό επισήμαναν και οι φυσικοί δικαστές σήμερα, αυτό να μείνει, ότι κάποια “χόμπι” μπορούν να καταλήξουν με πάρα πολύ τραγικές συνέπειες όπως εν προκειμένω. Οι εντολείς μας αθωώθηκαν μεν, θα μπορέσουν όμως να θρηνήσουν τον φίλο τους. Ζουν τραγικά όλες αυτές τις στιγμές», είπε αρχικά η δικηγόρος.

Αναφορικά με τις φήμες πως οι δίδυμοι εγκατέλειψαν τον φίλο τους, η κ. Παλαβρά ξεκαθάρισε:

«Οι άνθρωποι δεν εγκατέλειψαν το σημείο και επουδενί δεν εγκατέλειψαν τον φίλο τους. Ήταν οι ίδιοι που ανέφεραν στον 77χρονο να ειδοποιήσει την ΕΜΑΚ, στην οποία αποδόθηκαν τα πλήρη στοιχεία με ονοματεπώνυμο όλων. Εν συνεχεία προσπάθησαν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, να κατεβούν στο αρχικό σημείο για να δείξουν στην ΕΜΑΚ, το ακριβές σημείο του φίλου τους όσο πιο άμεσα γινόταν. Εκεί, ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση εντός ενός χαντακιού. Όταν συνήλθαν, αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα όλου του συμβάντος και ξεκίνησε όλη η διαδικασία».

Η ίδια πρόσθεσε ότι «οι συγκεκριμένοι άνθρωποι βρίσκονται σε πολύ δεινή οικονομική θέση και πίστευαν ότι ίσως έβρισκαν ένα καλύτερο αύριο», επισημαίνοντας πως «πολλοί ακόμη και επιφανείς άνθρωποι, έχουν βρεθεί σε τέτοιου είδους ενασχολήσεις ως χόμπι».

