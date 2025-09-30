Εξελίξεις που εντείνουν τις ελπίδες για τη διάσωση του εγκλωβισμένου χρυσοθήρα στη Λάρισα, καθώς οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ κατάφεραν με αυτοσχέδιο μηχανισμό να του παρέχουν οξυγόνο, στο σημείο της σήραγγας όπου αποκλείστηκε.

Όπως μεταδίδει το MEGA, η επιχείρηση διάσωσης του άντρα είναι πολύ δύσκολη, με μοναδικό φωτεινό σημείο πως όταν οι άντρες της ΕΜΑΚ χορήγησαν στον χρυσοθήρα οξυγόνο, ο 53χρονος ανταποκρίθηκε, και φαίνεται πως κρατιέται ακόμα στη ζωή.

Κατά νεότερες πληροφορίες το περιστατικό ξεκίνησε με τέσσερις ή πέντε συνολικά άνδρες οι οποίοι πιθανόν και να έσκαψαν, δημιουργώντας ένα αυτοσχέδιο «λαγούμι» μήκους 22 με 25 μέτρων αναζητώντας λίρες.

Λάρισα: Πώς φτάσαμε στον εγκλωβισμό του χρυσοθήρα

Όπως επισημαίνεται στην εκπομπή, οι χρυσοθήρες ενδεχομένως βρίσκονταν και έσκαβαν στο λαγούμι επί ημερών, κοντά στο επαρχιακό οδικό δίκτυο μεταξύ Γόννων και Καλλιπεύκης, ίσως κυνηγώντας κάποια φήμη για κρυμμένες λίρες, προτού συμβεί το περιστατικό.

Ένας από αυτούς, 77χρονος, φέρεται να εγκλωβίστηκε κάποια στιγμή μαζί με τον 53χρονο. Μόλις ο πρώτος είδε πως δεν μπορούσε να πλησιάσει τον τελευταίο, κάλεσε τον γιο του για βοήθεια, ο οποίος του είπε να καλέσει το 112.

Ένα ύποπτο σημείο στην υπόθεση, είναι το ότι οι άλλοι δύο επίδοξοι «χρυσοθήρες» έχουν εγκαταλείψει το σημείο και αναζητούνται μάλιστα από την ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα και με τον Γιώργο Καλλιακμάνη, οι τέσσερις «Ιντιάνα Τζόουνς», είχαν «εφεύρει» ολόκληρο αυτοσχέδιο σύστημα εξαερισμού, για το οποίο είχαν χρησιμοποιήσει πλαστικές σακούλες, σωλήνες, και ανεμιστήρα.

Παρατήρησε ακόμα πως ένας από τους άντρες μεταφέρθηκε τραυματίας με το ΕΚΑΒ, ένας ακόμα, ο 77χρονος, φέρεται να έμεινε για να ειδοποιήσει το 112, ενώ δεν είναι ξεκάθαρο εάν έχουν διαφύγει, προς ώρας, δύο ή τρία άτομα.

Ντοκουμέντο από τη σπηλιά με τον χρυσοθήρα

Το MEGA έδωσε επίσης στη δημοσιότητα φωτογραφίες από την επιχείρηση της ΕΜΑΚ, οι οποίες αποτυπώνουν την κατάσταση που περιγράφηκε παραπάνω, με τον αυτοσχέδιο νάιλον εξαερισμό και τον ανεμιστήρα.

Οι χρυσοθήρες είχαν περάσει μέχρι και καλώδια μέσα στη σπηλιά για τις ενεργειακές του ανάγκες, και τον κ. Καλλιακμάνη να εκτιμά ότι μπορεί να επρόκειτο και περί «αρχαιοκάπηλων», χωρίς να είναι κάτι σίγουρο.