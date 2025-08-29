Μενού

Λάρισα: Εργαζόμενος του ΟΣΕ που χειριζόταν τις μπάρες σε φυλάκιο, κατέρρευσε από ανακοπή καρδιάς

Ο φύλακας που χειριζόταν τις μπάρες σιδηροδρομικών γραμμών σε φυλάκιο στη Λάρισα υπέστη ανακοπή καρδιάς και ξεψύχησε.

τρένο
Τρένο | In Time / Νίκος Χαλκιόπουλος
Θλίψη στην κοινωνία της Λάρισας έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου ενός 63χρονου εργαζομένου του ΟΣΕ, ο οποίος χειριζόταν τις μπάρες του σιδηροδρόμου στο φυλάκιο που βρίσκεται στην οδό Βόλου και ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς και κατέληξε.

Ο άτυχος άνδρας υπέστη ανακοπή καρδιάς το μεσημέρι της Παρασκευής (29/08) και κατέρρευσε χάνοντας τη ζωή του εν ώρα εργασίας.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την μεταφορά του στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, ωστόσο ο 63χρονος δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή.

Στο σημείο κατέφθασαν επίσης η αστυνομία που διεξάγει έρευνα για το περιστατικό και οι υπεύθυνοι του ΟΣΕ, ενώ δημιουργήθηκε θέμα με την κυκλοφοριακή συμφόρηση λόγω του γεγονότος ότι δεν υπήρχε άνθρωπος να διαχειριστεί την κατάσταση με τις μπάρες των σιδηροδρομικών γραμμών στο σημείο.

Πηγή: onlarissa.gr

