Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Εθνική Οδό, στο ύψος της Χάλκης, σε παλιά χωματερή της περιοχής.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ η αστυνομία ρυθμίζει την κυκλοφορία.

Λόγω της φωτιάς, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα ανόδου προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος των διοδίων Μοσχοχωρίου, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί μεγάλη ουρά ακινητοποιημένων οχημάτων.