Λάρισα: Ιατρικό λάθος στο Νοσοκομείο – Χορηγήθηκε λάθος φάρμακο σε καρκινοπαθή

Ένα νέο περιστατικό ιατρικού λάθους σημειώθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, ευτυχώς χωρίς να αποβεί μοιραίο. Σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλεύτρια της Ογκολογικής Κλινικής χορήγησε σε καρκινοπαθή λάθος σκεύασμα χημειοθεραπείας.

Η ίδια η νοσηλεύτρια αντιλήφθηκε άμεσα το σφάλμα και σταμάτησε τη διαδικασία, καλώντας τον θεράποντα ιατρό. Ο γιατρός εξέτασε την ασθενή και διαπίστωσε ότι το φάρμακο που της είχε χορηγηθεί δεν εγκυμονεί κίνδυνο για την υγεία της.

Η ασθενής παραμένει στην κλινική και συνεχίζει κανονικά τη θεραπεία της.

Ανακοίνωση της Διοίκησης

Η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει:

«Στην Ογκολογική Κλινική του ΠΓΝ Λάρισας, πριν από λίγη ώρα και κατά τη διάρκεια της χορήγησης φαρμάκου χημειοθεραπείας διαπιστώθηκε από τη νοσηλεύτρια, η οποία ήταν παρούσα, ότι της χορηγούσε λάθος σκεύασμα.

Αμέσως, σταμάτησε τη διαδικασία και ειδοποιήθηκε θεράπων ιατρός ο οποίος εξέτασε την ασθενή και διαπίστωσε ότι από το φάρμακο που της χορηγήθηκε δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο για την υγεία της.

Η ασθενής παραμένει στην κλινική και συνεχίζεται η θεραπεία της. Έχει διαταχθεί κατεπείγουσα ΕΔΕ και απομάκρυνση των νοσηλευτριών από την Ογκολογική Κλινική».

Μετά το περιστατικό, διατάχθηκε κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), ενώ οι νοσηλεύτριες απομακρύνθηκαν προσωρινά από την Ογκολογική Κλινική, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διερεύνησης.