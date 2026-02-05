Λάρισα: Ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από μπαλκόνι

Τραγικό τέλος είχε ένας άνδρας ηλικίας περίπου 70–75 ετών το μεσημέρι της Πέμπτης στη Λάρισα, όταν - υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες - έπεσε από το μπαλκόνι 4ου ορόφου πολυκατοικίας στην περιοχή της Ηρώων Πολυτεχνείου, κοντά στην οδό Φαρσάλων.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, η πτώση είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διερευνούν τα αίτια του συμβάντος.