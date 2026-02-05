Μενού

Λάρισα: Ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από μπαλκόνι

Ένας άνδρας 70–75 ετών σκοτώθηκε πέφτοντας από μπαλκόνι 4ου ορόφου στη Λάρισα και διεξάγονται έρευνες για τα αίτια του συμβάντος.

Τραγικό τέλος είχε ένας άνδρας ηλικίας περίπου 70–75 ετών το μεσημέρι της Πέμπτης στη Λάρισα, όταν - υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες - έπεσε από το μπαλκόνι 4ου ορόφου πολυκατοικίας στην περιοχή της Ηρώων Πολυτεχνείου, κοντά στην οδό Φαρσάλων.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, η πτώση είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διερευνούν τα αίτια του συμβάντος.

