Λάρισα: Ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από μπαλκόνι

Τραγικό τέλος είχε ένας άνδρας ηλικίας περίπου 70–75 ετών το μεσημέρι της Πέμπτης στη Λάρισα, όταν - υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες - έπεσε από το μπαλκόνι 4ου ορόφου πολυκατοικίας στην περιοχή της Ηρώων Πολυτεχνείου, κοντά στην οδό Φαρσάλων.
Σύμφωνα με το onlarissa.gr, η πτώση είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διερευνούν τα αίτια του συμβάντος.
- Απεργία πείνας για να μην γκρεμιστούν τα Προσφυγικά στην Αλεξάνδρας: Τι ζητούν τα μέλη της κατάληψης
- Στο «δρόμο» που χάραξε ο Mητσοτάκης: Επικό βίντεο Ανδρουλάκη στο TikTok για το κυκλοφοριακό
- Σία Κοσιώνη: Πήρε εξιτήριο - Η φωτογραφία από τις πρώτες μέρες στη ΜΕΘ
- «Αντώνη αγάπη μου, πάρε με από εδώ»: Ο περιβόητος Αντώνης εμφανίστηκε 20 χρόνια μετά
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.