Λάρισα: «Λίμνη» τα παράλια του νομού - Πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα στον Αγιόκαμπο

Πλημμύρισαν τα παράλια στη Λάρισα, καθώς η κακοκαιρία έφερε έντονα φαινόμενα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, προκαλώντας έντονα προβλήματα.

Η παραλιακή ζώνη στον Αγιόκαμπο έχει μετατραπεί κυριολεκτικά σε λίμνη, καθώς τα ρέματα κατεβάζουν νερό και φερτά υλικά, όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο του Orange Press Agency.

Ως αποτέλεσμα η αστυνομία ζητάει από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να έχει τοποθετήσει ειδική σήμανση.

Σπίτια και καταστήματα έχουν πλημμυρίσει, την ώρα που στην περιοχή πνέουν και ισχυροί άνεμοι. Επί ποδός βρίσκονται συνεργεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Αγιάς. Αναφορές υπάρχουν και για πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις.

Μιλώντας στο onlarissa.gr ο δήμαρχος Αγιάς, Αντώνης Γκουντάρας, σημείωσε πως μεγάλες ποσότητες νερού που κατεβαίνουν από τα ορεινά, έχουν ως αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία σε όλα τα σημεία της παραλιακής όπου περνούν ρέματα.

«Το νερό που έπεσε στην Ποταμια είναι απίστευτο, ίσως περισσότερο κι από τον Daniel», είπε χαρακτηριστικά. Η κίνηση γίνεται πλέον στο οδικό δίκτυο πίσω από τις γέφυρες.

Στο ύψος της κρεμαστής γέφυρας έχουν πλημμυρίσει περί τα 10 σπίτια και 1 κατάστημα. Ο δήμαρχος πρόσθεσε πως υπάρχουν κατολισθήσεις στον δρόμο προς Παλιουριά, μέσα στη Μελιβοία, αλλά και στο δρόμο Μεγαλόβρυσου – Ανατολής.

Το δεύτερο μεγαλύτερο ύψος βροχής στην Αγιά

Εξάλλου, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 13:40 καταγράφηκε στο Πήλιο και πιο συγκεκριμένα στη Ζαγορά Πηλίου (189 χιλιοστά).

Το δεύτερο μεγαλύτερο ύψος βροχής έπεσε στην Αγιά Λάρισας (108 χιλιοστά), όπως δείχνει και ο παρακάτω χάρτης: