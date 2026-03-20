Λάρισα: Μαζική συγκέντρωση τη Δευτέρα στη δίκη για τα Τέμπη - Ποιοι φορείς θα συμμετέχουν

Τεράστια αναμένεται να είναι η ανταπόκριση φορέων και συλλόγων στο κάλεσμα του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων για τα Τέμπη, για συγκέντρωση την ημέρα έναρξης της δίκης στο συγκρότημα «Γαιόπολις» τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026.

Μεταξύ των φορέων που θα συμμετέχουν είναι οι εξής:

Εργατικό Κέντρο Ν. Λάρισας

Ομοσπονδία Επαγγελματιοβιοτεχνών & Εμπόρων Ν. Λάρισας

Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας

Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας

Σωματείο Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Λάρισας

Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Καταστημάτων Αναψυχής και Εστίασης Ν. Λάρισας

Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας

Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων Μαθητών Δήμου Λάρισας

Φοιτητικοί Σύλλογοι Ομάδας Λαμίας του Δικτύου Τ57 «Χούπα Ελπίδα»

Σύλλογος Εργαστηριακού και Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το κάλεσμα του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων για τα Τέμπη

«Μπροστά στην έναρξη της κύριας δίκης στις 23 Μαρτίου 2026, και ενώ είναι σε εξέλιξη πέντε ακόμη δίκες για το Έγκλημα των Τεμπών, καλούμε όλους τους εργαζόμενους με τα σωματεία τους, τους φοιτητικούς συλλόγους, τους συλλόγους γονέων, όλους τους μαζικούς φορείς που στις 28 Φεβρουαρίου έδειξαν την τεράστια δύναμη του οργανωμένου αγώνα και δεν επιτρέπουν αυτό το έγκλημα να συγκαλυφθεί, που απαιτούν την καταδίκη των ενόχων όσο ψηλά και κι αν φτάνουν και αποκαλύπτουν τις διαχρονικές αιτίες που οδήγησαν στο σιδηρόδρομο ωρολογιακή βόμβα αλλά και το μεγάλο ένοχο, την εγκληματική πολιτική του κέρδους που θυσιάζει την ανθρώπινη ζωή.

Να βρεθούμε ξανά μαζί, τη Δευτέρα στις 23 Μαρτίου στην έναρξη της δίκης στη Λάρισα.

Αυτός ο αγώνας είναι και το δικό μας μεγάλο στήριγμα για την πραγματική δικαίωση των αγαπημένων μας. Ο αγώνας για την αποκάλυψη της αλήθειας δεν μπορεί και δεν πρέπει να μείνει στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!».