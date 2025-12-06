Λάρισα: Μήνυμα 112 για άμεση εκκένωση της Υπέρειας – Ο Ενιπέας υπερχείλισε

Σκηνές αγωνίας στη Λάρισα, καθώς το ποτάμι Ενιπέας υπερχείλισε και οι αρχές έστειλαν μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της Υπέρειας να εγκαταλείψουν άμεσα τον οικισμό και να κινηθούν προς τα Φάρσαλα.

Το προειδοποιητικό μήνυμα ήχησε στα κινητά, σηματοδοτώντας την κρισιμότητα της κατάστασης και την ανάγκη για άμεση προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τέθηκαν από νωρίς το πρωί του Σαββάτου οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του νομού Λάρισας, μετά την αποστολή προειδοποιητικού μηνύματος από το 112, εξαιτίας της υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα.

Η Πολιτική Προστασία κάλεσε τους πολίτες που βρίσκονται σε περιοχές πλησίον της κοίτης του ποταμού να είναι σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις όπως στην περιοχή της Υπέρειας ζητήθηκε προληπτική μετακίνηση προς ασφαλέστερα σημεία και κατεύθυνση προς την περιοχή των Φαρσάλων.

Στο μήνυμα που εστάλει το πρωί, αναφερόταν ότι οι κάτοικοι σε Λεύκη, Ορφανά, Αμπελώνα, Φύλλο και Ηλία οφείλουν να παραμείνουν σε επιφυλακή λόγω του κινδύνου υπερχείλισης του ποταμού και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ