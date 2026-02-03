Μενού

Λάρισα: Νεκρή ηλικιωμένη μετά από φωτιά στο σπίτι της στη Νέα Σμύρνη

Ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι της στη Νέα Σμύρνη, στη Λάρισα. Στο σημείο η πυροσβεστική.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Μία ηλικιωμένη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι όπου διέμενε στη συνοικία της Νέας Σμύρνης, στη Λάρισα.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οχτώ πυροσβέστες με 4 οχήματα έσπευσαν στην περιοχή και γρήγορα έθεσαν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε σήμερα το απόγευμα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στον έλεγχο που πραγματοποίησαν στους χώρους του σπιτιού βρήκαν την άτυχη γυναίκα η οποία, πιθανότατα, δεν κατάφερε να βγει εγκαίρως. Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ οι ζημιές που άφησε πίσω της η πυρκαγιά είναι μεγάλες.

