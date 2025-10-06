Λάρισα: Νεκρός 45χρονος σε τροχαίο και τραυματίας ο γιος του

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ, στο ύψος του Ευαγγελισμού, κοντά στο σημείο όπου είχε συμβεί το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το larissanet, ένα ΙΧ αυτοκίνητο στάθμευσε στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, με αποτέλεσμα να εξέλθουν από αυτό ένας άνδρας περίπου 45 ετών και ο γιος του, ηλικίας περίπου 24 ετών.

Την ίδια στιγμή, διερχόμενο επικαθήμενο φορτηγό παρέσυρε τον 45χρονο, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του, ενώ ο 24χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, ενώ η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα διεκόπη προσωρινά.