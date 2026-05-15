Λάρισα: Ντελιβεράς έφτυσε γυναίκα που εργάζεται στον Δήμο - «Θα έρθω εγώ στα γραφεία σας»

Ένα απρόσμενο περιστατικό έλαβε χώρα χθες, Πέμπτη (14/5) στη Λάρισα, όταν γυναίκα υπάλληλος του Δήμου δέχθηκε επίθεση στο κέντρο της πόλης από έναν διανομέα.

Το περιστατικό, που καταγράφηκε από αυτόπτες μάρτυρες, άρχισε από άγνωστη μέχρι στιγμής αφορμή. Σύμφωνα με πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το tinealarissa.gr, ο διανομέας δεν περιορίστηκε μόνο στις βαριές ύβρεις, αλλά έφτυσε την υπάλληλο μέσα από το παράθυρο.

Το συμβάν προκάλεσε αναστάτωση στη γειτονιά, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο άνδρας βρισκόταν σε έξαλλη κατάσταση, καθώς εκτόξευε απειλές και χυδαίες εκφράσεις. «Θα έρθω εγώ στα γραφεία σας», ακούγεται να φωνάζει επανειλημμένα.