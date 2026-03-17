Λάρισα: Ομόφωνα ένοχος ο 22χρονος που σκότωσε τη μητέρα του

Ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κρίθηκε ο 22χρονος δράστης της μητροκτονίας στην Λάρισα τον περασμένο Μάιο.
Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου τον καταδίκασε και για παράνομη οπλοφορία, όπως αναφέρει το gegonota.news.
Υπενθυμίζεται πως ο δράστης μαχαίρωσε επανειλημμένα τη μητέρα του και τη σκότωσε, ενώ φαίνεται να είχε επιχειρήσει να την πνίξει στο παρελθόν.
Ο δεύτερος κατηγορούμενος, εξάδελφος του μητροκτόνου που προσφέρθηκε να τον βοηθήσει να απομακρύνουν το πτώμα της γυναίκας, κρίθηκε επίσης ένοχος κατά πλειοψηφία (5-2) για υπόθαλψη εγκληματία.
Νωρίτερα, ο συνήγορος υπεράσπισης του 22χρονου απέδωσε το έγκλημα στην χρήση ουσιών και την κατανάλωση αλκοόλ, ζητώντας να του αναγνωριστεί μειωμένος καταλογισμός λόγω των ψυχιατρικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.
