Λάρισα: Ποινή φυλάκισης εννέα ετών για τον καθηγητή που ασέλγησε σε μαθήτριά του μέσα στο σχολείο

Καταδικάστηκε ο 58χρονος καθηγητής Θεολογίας, που κατηγορούταν για ασέλγεια σε βάρος μαθήτριάς του, σε εννέα χρόνια φυλάκισης, χωρίς τη δυνατότητα αναστολής από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας.

Υπενθυμίζεται ότι ο 58χρονος κατηγορούνταν για το κακούργημα της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια με παθόντα που συμπλήρωσε τα 14 έτη, κατ' εξακολούθηση και σε βαθμό πλημμελήματος για πορνογραφία ανηλίκων.

Tο δικαστήριο αποφάσισε η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη, με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να επιστρέψει στο Κατάστημα Κράτησης Γρεβενών όπου κρατούνταν με την ιδιότητα του προσωρινά κρατούμενου από τον Απρίλιο του 2025.

Οι πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε συνέβησαν σε σχολείο νομού της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας το 2025. Η ανήλικη μαθήτρια αποκάλυψε αρχικά στην ψυχολόγο του σχολείου όσα συνέβαιναν με τον κατηγορούμενο στις αίθουσες του σχολείου, κατά τη διάρκεια διαλειμμάτων, αλλά και την επικοινωνία που είχε μαζί του μέσω μηνυμάτων. Η ψυχολόγος ενημέρωσε την διευθύντρια και στη συνέχεια μαζί την οικογένεια της ανήλικης, η οποία απευθύνθηκε στις Αρχές.

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε μόνο την κατηγορία σχετικά με την πορνογραφία και αρνήθηκε ότι τέλεσε οποιαδήποτε πράξη με την ανήλικη η οποία, όπως ανέφερε, τον προσέγγισε πρώτη για να τον ρωτήσει για θέματα θρησκείας καθώς ο ίδιος είχε και την ιδιότητα του Θεολόγου.

Στη συνέχεια η συζήτηση επεκτάθηκε και σε ζητήματα σεξουαλικής φύσεως και ξεκίνησαν να ανταλλάσουν μεταξύ τους μηνύματα.

Μετά την απολογία του κατηγορούμενου ακολούθησε η αγόρευση του εισαγγελέα ο οποίος πρότεινε την ενοχή του και για τις δύο πράξεις κάνοντας ειδική μνεία στα στοιχεία της δικογραφίας, όπως την κατάθεση της ψυχολόγου, από τα οποία, όπως ανέφερε, δεν προκύπτει ότι όσα κατέθεσε η ανήλικη είναι αναληθή.

Το δικαστήριο τελικά με ομόφωνη απόφαση κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο για την ασέλγεια και την πορνογραφία και μετά την αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρότερου έντιμου βίου επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης εννέα ετών, με την έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη.