Λάρισα: Πώς συνέβη το ατύχημα με το καυτό λάδι - Η κατάσταση υγείας του βρέφους

Στην Εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας εξακολουθεί να νοσηλεύεται ένα αγοράκι μόλις 15 μηνών, το οποίο υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα στο πρόσωπο και στο σώμα του, όταν καυτό λάδι έπεσε πάνω του την ώρα που η μητέρα του μαγείρευε στο σπίτι τους στην Καρδίτσα.

Το ατύχημα συνέβη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όταν το τηγάνι με το λάδι αναποδογύρισε και έπεσε πάνω στο παιδί. Από το περιστατικό τραυματίστηκε και η μητέρα του, η οποία προσπάθησε να το προστατεύσει.

Η γιαγιά του παιδιού περιγράφει τις δραματικές στιγμές: «Το σπίτι της κόρης μου είναι μικρό, έχει ενιαίο σαλόνι και κουζίνα.

Το παιδί ήταν στο σαλόνι μαζί με τον πιο μεγάλο (γιο). Εκείνη τηγάνιζε, έβγαλε το τηγάνι από τη φωτιά, το έβαλε στην άκρη και άλλαξε το μωρό».

Από την πλευρά του, ο παππούς του βρέφους δηλώνει συγκλονισμένος: «Όπως μας λένε από την εντατική, το παιδί είναι σε σταθερή κατάσταση.

Δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα το κορίτσι, δεν είναι καλά τα παιδιά, δεν θα είναι σε σοκ τα παιδιά;».

Το μωρό μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Καρδίτσας, ωστόσο οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, φέρει σοβαρά εγκαύματα κυρίως στο πρόσωπο, στα χέρια και στους ώμους. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σταθερή αλλά κρίσιμη, ενώ μέσα στα επόμενα 24ωρα θα αποφασιστεί αν θα μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα.