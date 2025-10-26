Λάρισα: Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση βρέφος που κάηκε από καυτό λάδι

Σε κρίσιμη κατάσταση, δισωληνωμένο στη ΜΕΘ, συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας για 2η ημέρα το 18 μηνών βρέφος που κάηκε από καυτό λάδι, μέσα στο σπίτι του.

Το σοβαρό περιστατικό έγινε το πρωί του Σαββάτου (25/10) στο σπίτι της οικογένειας σε πόλη της Θεσσαλίας. Οι γονείς του αναφέρουν πως το βρέφος ήρθε σε επαφή με το καυτό λάδι λόγω ατυχήματος με αποτέλεσμα στο κορμάκι του να προκληθούν πολλά και εκτεταμένα εγκαύματα.

Διαβάστε ακόμα: Λάρισα: Στη ΜΕΘ βρέφος 18 ετών με εγκαύματα από καυτό λάδι

Αφού το μετέφεραν αρχικά στο πλησιέστερο νοσοκομείο, κρίθηκε η διακομιδή του στο νοσοκομείο Λάρισας.

Οι γιατροί μάλιστα εξετάζουν μήπως γίνει νέα διακομιδή σε εξιδεικευμένο κέντρο εγκαυμάτων καθώς η κατάσταση της υγείας του είναι κρίσιμη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.



