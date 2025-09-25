Λάρισα: Τραγικό τέλος για άντρα που σκοτώθηκε από αλυσοπρίονο

Άδοξο θάνατο βρήκε ένας άνδρας στη Λάρισα όταν, κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών, τραυματίστηκε θανάσιμα με το αλυσοπρίονο που χρησιμοποιούσε, ξεψυχώντας εντός ολίγων λεπτών.
Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΙ, ο 50χρονος άντρας βρισκόταν στιγμές πριν την τραγωδία πάνω σε ένα δέντρο, κλαδεύοντάς το με το αλυσοπρίονο. Για απροσδιόριστο λόγο όμως έπεσε στο έδαφος, ωστόσο το αλυσοπρίονο συνέχισε να λειτουργεί.
Το επικίνδυνο εργαλείο έπεσε στο πόδι του 50χρονου, προκαλώντας του βαθύ τραυματισμό και ακατάσχετη αιμορραγία, από την οποία έχασε τη ζωή του.
- Γιατί ο Παύλος Μπακογιάννης ήταν χωρίς φρουρό την ημέρα που εκτελέστηκε από τη 17Ν
- Πατήσια: Τρόμος για οδηγό λεωφορείου - Μεθυσμένος επιβάτης του έσπασε τη γνάθο
- Τα μηνύματα πίσω από το «C'est la vie» του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
- Διαμαντοπούλου: «Έχουμε την ευθύνη να μη γίνουμε Καρυστιανού, ούτε Κωνσταντοπούλου»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.