Λάρισα: Τραγικό τέλος για άντρα που σκοτώθηκε από αλυσοπρίονο

Άδοξο θάνατο βρήκε ένας άνδρας στη Λάρισα όταν, κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών, τραυματίστηκε θανάσιμα με το αλυσοπρίονο που χρησιμοποιούσε, ξεψυχώντας εντός ολίγων λεπτών.

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΙ, ο 50χρονος άντρας βρισκόταν στιγμές πριν την τραγωδία πάνω σε ένα δέντρο, κλαδεύοντάς το με το αλυσοπρίονο. Για απροσδιόριστο λόγο όμως έπεσε στο έδαφος, ωστόσο το αλυσοπρίονο συνέχισε να λειτουργεί.

Το επικίνδυνο εργαλείο έπεσε στο πόδι του 50χρονου, προκαλώντας του βαθύ τραυματισμό και ακατάσχετη αιμορραγία, από την οποία έχασε τη ζωή του.