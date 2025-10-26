Μενού

Λάρισα: Υπέστη ανακοπή το βρέφος με τα εγκαύματα - Το επανέφεραν αλλά δίνει μάχη για τη ζωή του

Μάχη για τη ζωή του δίνει το 18 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται με εγκαύματα στη Λάρισα.

Ανακοπή υπέστη το 18 μηνών βρέφος που διακομίστηκε σε νοσοκομείο μετά από εγκαύματα από καυτό λάδι, στη Λάρισα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα του τηγάνιζε φαγητό στην κουζίνα, όταν το παιδί, με μια απρόβλεπτη κίνηση, τράβηξε ή ακούμπησε το τηγάνι.

Το καυτό λάδι χύθηκε πάνω του, προκαλώντας εκτεταμένα εγκαύματα στο πρόσωπο και στον θώρακά του.

Το βρέφος, σύμφωνα με το onlarissa.gr, φέρει εγκαύματα που καλύπτουν περίπου το 15% του σώματός του και η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη.

Αρχικά διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Καρδίτσας, ωστόσο, λόγω της σοβαρότητάς του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του υπέστη καρδιακή ανακοπή, αλλά οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν. Το παιδί παραμένει διασωληνωμένο, ενώ οι θεράποντες ιατροί είναι διαρκώς κοντά του.

Παρότι θεωρούν ότι θα ήταν προτιμότερο να διακομιστεί  σε νοσοκομείο της Αθήνας, η εύθραυστη υγεία του δεν επιτρέπει τη μετακίνησή του.

Για τον λόγο αυτό υπάρχει συνεχής επικοινωνία με το Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, προκειμένου να δίνονται οδηγίες για τη φροντίδα και τη σταθεροποίησή του.

