Λασίθι: Εντοπίστηκε θαλάσσια νάρκη διαμέτρου 30 εκατοστών σε βραχώδη περιοχή

Μια θαλάσσια νάρκη εντοπίστηκε σε βραχώδη περιοχή στην παραλία Άγιος Αντώνιος Λασιθίου. Σε συναγερμό το λιμενικό για την εξουδετέρωσή της.

Λιμενικό Σώμα
Λιμενικό Σώμα | EUROKINISSI
Μια θαλάσσια νάρκη εντοπίστηκε σε βραχώδη περιοχή στην παραλία Άγιος Αντώνιος Λασιθίου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρόκειται για θαλάσσια νάρκη διαμέτρου 30 εκατοστών, μη οξειδωμένη και άγνωστης προέλευσης.

Άμεσα ενημερώθηκε ο Λιμενικός Σταθμός Ελούντας και η αρμόδια υπηρεσία στρατού για την παραλαβή και εξουδετέρωσή της.

ΕΛΛΑΔΑ