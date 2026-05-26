Μια θαλάσσια νάρκη εντοπίστηκε σε βραχώδη περιοχή στην παραλία Άγιος Αντώνιος Λασιθίου.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρόκειται για θαλάσσια νάρκη διαμέτρου 30 εκατοστών, μη οξειδωμένη και άγνωστης προέλευσης.
Άμεσα ενημερώθηκε ο Λιμενικός Σταθμός Ελούντας και η αρμόδια υπηρεσία στρατού για την παραλαβή και εξουδετέρωσή της.
