Λασίθι: Πυρκαγιά στον ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Αγίου Νικολάου.

Η φωτιά ξεσπασε νωρίτερα το πρωί της Κυριακής (21/9) και στο σημείο από την πρώτη στιγμή έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα βρίσκονται και επιχειρούν 40 πυροσβέστες με περισσότερα από 12 οχήματα, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο εναέρια μέσα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλείται κάποια κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο ο Κώστας Ψαρρός, Υποστράτηγος και Συντονιστής της Πυροσβεστικής Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης κι ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης .

Μιλώντας στο neakriti.gr ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης, είπε ότι στο σημείο επιχειρούν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Αντιπεριφέρειας με στόχο να ενισχύσουν την επιχείρηση της κατάσβεσης της φωτιάς.

Στην Κρήτη και στις Περιφερειακές Ενότητες Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου σήμερα ο δείκτης επικινδυνότητας για την πρόκληση πυρκαγιάς είναι στο 2, ενώ για τα Χανιά είναι αυξημένος στο 3.