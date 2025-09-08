Λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή σε ιδιωτική κλινική στην Αθήνα: Σύλληψη νοσηλεύτριας και γιατρών

Οι Αρχές συνέλαβαν μία νοσηλεύτρια και δύο γιατρούς μετά από λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή, σε ιδιωτική κλινική των Αθηνών.

Όπως μετέδωσε το Open, μία νοσηλεύτρια έβαλε λάθος ομάδα αίματος σε 67χρονο.

Το λάθος έγινε αντιληπτό από τη σύζυγο του ασθενή ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή ο 67χρονος είχε λάβει 40 από τα 200 ml. της φιάλης.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση.

Η ανακοίνωση της Ευρωκλινικής

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κλινικής, το λάθος «έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση».

Ο ασθενής, όπως επισημαίνεται, είναι καλά στην υγεία του, παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό και δεν διατρέχει κίνδυνο.

«Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, σε έκτακτη μετάγγιση σε ασθενή της κλινικής μας και κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών που εφαρμόζουμε, ξεκίνησε χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή.

Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση.

Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, παρακολουθείται στενά από την ιατρική μας ομάδα και δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η κλινική έχει ενημερώσει και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.

Η ασφάλεια και η φροντίδα των ασθενών μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα από το σύνολο του προσωπικού μας.»

Πηγή: Open , ΣΚΑΪ, Orange Press Agency