Λάθος στο νοσοκομείο Αγρινίου: Έγκυος 8 μηνών έλαβε φάρμακο για αποβολή

Σοβαρό ιατρικό λάθος σημειώθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όταν δύο έγκυες γυναίκες που νοσηλεύονταν σε διπλανά δωμάτια έλαβαν λάθος φαρμακευτική αγωγή.

Το αποτέλεσμα ήταν μία από αυτές, που βρισκόταν στην 37η εβδομάδα της κύησης, να υποβληθεί εσπευσμένα σε καισαρική τομή, αφού της χορηγήθηκε φάρμακο που προοριζόταν για γυναίκα με παλίνδρομη κύηση, προκειμένου να προκληθεί απόξεση.

Η γυναίκα, στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της, προσήλθε στο νοσοκομείο νομίζοντας ότι είχαν «σπάσει τα νερά». Μετά από εξετάσεις διαπιστώθηκε πως δεν είχε ξεκινήσει ο τοκετός, όμως για προληπτικούς λόγους της έγινε εισαγωγή. Το πρωί, λίγο μετά τις 6, η μαία της χορήγησε τρία υπογλώσσια δισκία. Λίγα λεπτά αργότερα, της ζητήθηκε να τα αποβάλει, ωστόσο εκείνη απάντησε πως είχαν ήδη λιώσει.

Όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, το φάρμακο που της χορηγήθηκε ήταν το Cytotec, το οποίο προοριζόταν για τη γυναίκα στο διπλανό δωμάτιο, της οποίας το έμβρυο είχε αποβιώσει. Η λάθος χορήγηση του σκευάσματος οδήγησε σε πανικό και τελικά σε επείγουσα καισαρική.

Ο διάλογος των νοσοκόμων

Σύμφωνα με διάλογο που έφερε στη δημοσιότητα το Mega, δύο νοσηλεύτριες αντάλλαξαν τις εξής κουβέντες:

Νοσοκόμα Α : Τι συμβαίνει;

Νοσοκόμα Β: Έκανα λάθος. Αντί να δώσω το Cytotec στην παλίνδρομη κύηση, το έδωσα στην κυρία Κ… που είναι 37 εβδομάδων.

«Κανείς δεν μου ζήτησε συγγνώμη»

Η γυναίκα που υπέστη το ιατρικό λάθος μίλησε στο ίδιο μέσο, περιγράφοντας όσα βίωσε: «Πήγαμε στο νοσοκομείο, έκανα κάποιες εξετάσεις και θα φεύγαμε το επόμενο πρωί. Μου είπαν πως είχα κολπικά υγρά και έπρεπε να μείνω. Στις 6 το πρωί μου έδωσαν τρία χάπια. Λίγο μετά μου ζήτησαν να τα φτύσω, αλλά είχαν ήδη λιώσει. Πήγαμε για καρδιοτοκογράφημα, όμως δεν άκουγαν καθαρά την καρδιά του μωρού και με έβαλαν εσπευσμένα για καισαρική, χωρίς καμία ενημέρωση. Ευτυχώς, το παιδί μου είναι καλά. Κανένας δεν ήρθε να μου ζητήσει συγγνώμη – όχι πως αυτό θα άλλαζε κάτι».

Η απάντηση του νοσοκομείου και της νοσηλεύτριας

Η προϊσταμένη της κλινικής φέρεται να δήλωσε ότι παρέμεινε στο πλευρό της λεχώνας και των συγγενών της καθ’ όλη τη διάρκεια της βάρδιας, δίνοντας εντολή για διαρκή υποστήριξη του προσωπικού προς την οικογένεια.

Από την πλευρά της, η νοσηλεύτρια που χορήγησε το φάρμακο σε λάθος ασθενή εξήγησε πώς συνέβη το λάθος:

«Ετοίμαζα τον δίσκο με τα φάρμακα όταν δέχτηκα τηλεφωνική κλήση με προφορική εντολή να χορηγήσω τρεις ταμπλέτες Cytotec σε γυναίκα με παλίνδρομη κύηση. Μπήκα στο δωμάτιο 102 και τα έδωσα κατά λάθος στη γυναίκα που ήταν 37 εβδομάδων έγκυος. Ο σύζυγός της με ρώτησε τι είναι τα χάπια και του είπα πως είναι για συσπάσεις. Όταν μπήκα στο επόμενο δωμάτιο, κατάλαβα το λάθος. Πανικοβλήθηκα, αλλά αντέδρασα άμεσα για να προστατεύσω μητέρα και έμβρυο. Ζήτησα συγγνώμη και ενημέρωσα τον γιατρό. Ήμουν ειλικρινής και δεν προσπάθησα να το κρύψω».

Η νοσηλεύτρια μεταφέρθηκε για ανάνηψη, καθώς εμφάνισε ταχυκαρδία και έντονη ψυχολογική πίεση μετά το περιστατικό.