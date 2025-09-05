Λαθρεμπόριο καυσίμων: Πάνω από 3 εκατ. ευρώ τα κέρδη του κυκλώματος

Τεράστια είναι τα κέρδη του κυκλώματος λαθρεμπορίας καυσίμων που αποκαλύφθηκε μετά τη μεγάλη επιχείρηση εξάρθρωσης του, από τα στελέχη της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, γνωστής και ως «ελληνικό FBI», σε διάφορες περιοχές της χώρας, αποκαλύπτοντας παράνομη δραστηριότητα εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τις αρχές, τα παράνομα κέρδη του κυκλώματος ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Η δράση του εκτεινόταν σε τουλάχιστον εννέα πρατήρια καυσίμων σε Αττική, Ήπειρο, Πελοπόννησο και Θεσσαλία.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν εξελιγμένα λογισμικά παραποίησης των αντλιών και του συστήματος εισροών – εκροών, ώστε να πραγματοποιούν ελλειμματικές παραδόσεις καυσίμων έως και 25%, χωρίς να γίνονται αντιληπτοί.

Ένα από τα λογισμικά, που έμοιαζε οπτικά με παιχνίδι τύπου «πασιέντζα», ενεργοποιούνταν μέσω συνδυασμού πλήκτρων και κωδικού πρόσβασης. Μέσω αυτού εμφανιζόταν κρυφό μενού, το οποίο επέτρεπε τη μη καταγραφή ποσοτήτων καυσίμου, την παραποίηση των ολικών αθροιστών των αντλιών και την έκδοση εικονικών αναφορών πωλήσεων.

Παράλληλα, άλλο λογισμικό επέτρεπε χειροκίνητη επέμβαση στις αντλίες, αποκρύπτοντας τα εξαγόμενα λίτρα από το νόμιμο σύστημα.

Οι δύο ομάδες του κυκλώματος

Το κύκλωμα φέρεται να λειτουργούσε μέσα από δύο διακριτές ομάδες:

Υποομάδα λαθρεμπορίας και νόθευσης καυσίμων , μέσω εισαγωγής χημικών διαλυτών από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίοι αναμειγνύονταν με καύσιμα.

, μέσω εισαγωγής από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίοι αναμειγνύονταν με καύσιμα. Υποομάδα εικονικών εξαγωγών καυσίμων, αποφεύγοντας την καταβολή δασμών και φόρων.

Η εγκληματική οργάνωση είχε διασυνδέσεις με άτομα σε Ρουμανία, Βουλγαρία, Πολωνία και Αλβανία, ενώ αρχηγοί φέρονται ένας 39χρονος, ένας 50χρονος από τα Τρίκαλα και ένας Αλβανός υπήκοος.

Τα πρατήρια

Η δράση του κυκλώματος εντοπίστηκε σε πρατήρια στα Άνω Λιόσια, Αγίους Αναργύρους, Καματερό, Άρτα, Λακωνία και Τρίκαλα, τα οποία και σφραγίστηκαν με εντολή των αρχών. Από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2025, φέρεται να διακινήθηκαν παράνομα 1.340.000 λίτρα βενζίνης και 212.000 λίτρα διαλύτη.

Τα ευρήματα

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν:

154.037 λίτρα ναυτικού πετρελαίου

88.760 λίτρα ελαίου

3.500 λίτρα πετρελαίου κίνησης

790.000 ευρώ σε μετρητά

Ειδικά λογισμικά παρέμβασης στα πρατήρια

στα πρατήρια Βυτιοφόρα που χρησιμοποιούνταν για διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε πολίτες, χωρίς παραστατικά

Μόνο από τις 19 Ιουνίου έως τις 18 Ιουλίου, είχαν καταγραφεί 29 παράνομες παραδόσεις πετρελαίου σε κατοικίες.

Οι συλλήψεις

Στην υπόθεση εμπλέκονται τουλάχιστον 22 άτομα, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη χαρτογράφηση του κυκλώματος.