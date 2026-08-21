Λαύριο: Αντιδράσεις για το γλυπτό γυμνής γυναίκας που «κοιτάζει» τη Μακρόνησο

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η τοποθέτηση ενός νέου γλυπτού στην προβλήτα του Λαυρίου, με το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (ΕΕΤΕ) να παρεμβαίνει και να ζητά από τον Δήμο Λαυρεωτικής να επανεξετάσει τη χωροθέτησή του.

Πρόκειται για γλυπτό που απεικονίζει μια γυμνή γυναίκα με το βλέμμα στραμμένο προς τη Μακρόνησο και το οποίο τοποθετήθηκε σε μικρή απόσταση από το «Μνημείο της Γυναίκας της Μακρονήσου».

Με επιστολή του προς τον δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτρη Λουκά, το ΕΕΤΕ χαρακτηρίζει την επιλογή του συγκεκριμένου σημείου «ιδιαίτερα άστοχη κίνηση», σημειώνοντας ότι έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από δημότες και φορείς που ασχολούνται με την τέχνη στον δημόσιο χώρο και τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.

Οι ενστάσεις για τη διαδικασία

Μία από τις βασικές ενστάσεις που διατυπώνει το Επιμελητήριο αφορά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την τοποθέτηση του έργου. Σύμφωνα με την επιστολή του ΕΕΤΕ, δεν πραγματοποιήθηκε δημόσιος καλλιτεχνικός διαγωνισμός.

Το Επιμελητήριο επισημαίνει τη σημασία τέτοιων διαδικασιών για έργα που προορίζονται για δημόσιους χώρους, καθώς, όπως υποστηρίζει, συμβάλλουν στη διαφάνεια αλλά και στη διασφάλιση της καλλιτεχνικής ποιότητας.

«Υποβαθμίζεται συμβολικά και οπτικά» το υπάρχον μνημείο

Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται κυρίως η μικρή απόσταση που χωρίζει το νέο γλυπτό από το «Μνημείο της Γυναίκας της Μακρονήσου» του γλύπτη Μιχάλη Κάσση, το οποίο βρίσκεται στην προβλήτα του Λαυρίου από το 1989.

Σύμφωνα με το ΕΕΤΕ, τα δύο έργα απέχουν περίπου 40 μέτρα, ενώ και οι δύο γυναικείες μορφές είναι στραμμένες προς τη Μακρόνησο. Το γεγονός αυτό, όπως υποστηρίζει, δημιουργεί ένα συμβολικό και οπτικό ζήτημα, με αποτέλεσμα να «υποβαθμίζεται συμβολικά και οπτικά» το ήδη υπάρχον μνημείο.

Το Επιμελητήριο τονίζει ότι το συγκεκριμένο μνημείο συνδέεται άμεσα με την ιστορική μνήμη του Λαυρίου και της Μακρονήσου, ενός τόπου που έχει συνδεθεί με την εξορία, τις διώξεις και τα βασανιστήρια, αλλά και με την αντίσταση.

Ζητούν να μετακινηθεί το νέο γλυπτό

Το ΕΕΤΕ καλεί τον δήμαρχο Λαυρεωτικής να επανεξετάσει τη χωροθέτηση και να αναζητηθεί διαφορετικό σημείο για το νέο έργο.

Παράλληλα, ζητά συνάντηση με τον δήμαρχο, στην οποία να συμμετέχουν εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου, της ΠΕΚΑΜ, του Εργατικού Κέντρου Λαυρίου και δημοτικών παρατάξεων. Στόχος είναι να δοθούν διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις.

Το Επιμελητήριο σημειώνει ότι η παρουσία ενός έργου τέχνης στον δημόσιο χώρο δεν αποτελεί απλώς διακοσμητική παρέμβαση, αλλά προϋποθέτει σχεδιασμό, διαφάνεια και σεβασμό στην ιστορία και τον πολιτιστικό χαρακτήρα κάθε περιοχής.

Μιλώντας στο MEGA, ο πρόεδρος του ΕΕΤΕ, Νάσος Χαλκίδης, διευκρίνισε ότι οι αντιδράσεις δεν αφορούν την αισθητική του νέου γλυπτού.

«Το θέμα μας δεν είναι αισθητικό. Μπερδεύει τους διερχόμενους και δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες χωροθέτησης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το Επιμελητήριο επιθυμεί να υπάρξει διάλογος με τον Δήμο.

«Υπάρχει άφθονος χώρος για να τοποθετηθεί αυτό το γλυπτό», κατέληξε.