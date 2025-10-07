Μενού

Λαύριο: Βομβαρδισμένο τοπίο από την πτώση μπαλκονιού - Εικόνες «σεισμού» από το σημείο

Η πτώση του μπαλκονιού στο Λαύριο άφησε μία ελαφρά τραυματία και σοβαρές ζημιές σε οχήματα.

Reader symbol
Newsroom
μπαλκόνι Λαύριο
Εικόνες από την πτώση του μπαλκονιού | Orange Press Agency
  • Α-
  • Α+

Εικόνες που θυμίζουν «σεισμό» καταγράφονται στις τελευταίες ώρες στο Λαύριο, και τη συμβολή των οδών Φωκίωνος Νέγρη και Αγίας Παρασκευής στο Λαύριο, όπου νωρίς το απόγευμα της Τρίτης κατέρρευσε ένα μπαλκόνι.

Τονίζεται ότι δεν υποχώρησε τμήμα μπαλκονιού, αλλά ολόκληρη η βεράντα που έχει συνολικό μήκος περί των 20 μέτρων και εκτείνεται τόσο στην πλευρά της Φωκίωνος Νέγρη, όσο και της Αγίας Παρασκευής. Το σπίτι από το οποίο έπεσε το μπαλκόνι κατοικείται και ήδη ελέγχεται από πυροσβέστες και μηχανικούς.

Περίοικοι ανέφεραν ότι την ώρα της πτώσης δεν έβρεχε στην περιοχή. Από την πτώση τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο, ενώ τουλάχιστον τέσσερα οχήματα υπέστησαν σοβαρότατες ζημιές.

Πηγή: Orange Press Agency

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ