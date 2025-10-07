Λαύριο: Βομβαρδισμένο τοπίο από την πτώση μπαλκονιού - Εικόνες «σεισμού» από το σημείο

Εικόνες που θυμίζουν «σεισμό» καταγράφονται στις τελευταίες ώρες στο Λαύριο, και τη συμβολή των οδών Φωκίωνος Νέγρη και Αγίας Παρασκευής στο Λαύριο, όπου νωρίς το απόγευμα της Τρίτης κατέρρευσε ένα μπαλκόνι.
Τονίζεται ότι δεν υποχώρησε τμήμα μπαλκονιού, αλλά ολόκληρη η βεράντα που έχει συνολικό μήκος περί των 20 μέτρων και εκτείνεται τόσο στην πλευρά της Φωκίωνος Νέγρη, όσο και της Αγίας Παρασκευής. Το σπίτι από το οποίο έπεσε το μπαλκόνι κατοικείται και ήδη ελέγχεται από πυροσβέστες και μηχανικούς.
Περίοικοι ανέφεραν ότι την ώρα της πτώσης δεν έβρεχε στην περιοχή. Από την πτώση τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο, ενώ τουλάχιστον τέσσερα οχήματα υπέστησαν σοβαρότατες ζημιές.
Πηγή: Orange Press Agency
