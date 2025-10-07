Λαύριο: Κατέρρευσε μπαλκόνι κτιρίου - Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

Μπαλκόνι κτιρίου κατέρρευσε στο Λαύριο στη Φωκίωνος Νέγρη και Αγίας Παρασκευής.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο σημείο έσπευσαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες και 2 οχήματα, χωρίς ωστόσο να προχωρήσουν σε κάποια ενέργεια.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιο τραυματισμό. Ωστόσο, από την πτώση του μπαλκονιού προκλήθηκαν υλικές ζημιές,
- Αλέξης Τσίπρας: Ποιοι θα απαρτίζουν την «εκλογική λίστα» - Αγώνας δρόμου για την κάλπη
- Ανάστατη η Χίος: Μαθηματικός αυνανίζεται μπροστά σε συναδέλφους του - Η αστεία δικαιολογία για το παντελόνι
- Σελέν Ερντέμ: Ο Παναθηναϊκός έχει νέα σταρ στον πάγκο: Ντίβα, φωνακλού και με ψηλοτάκουνες γόβες
- Γυναίκα με 11 αδέρφια που μεγάλωσε σε αίρεση: «Κάθε μέρα είχε όργιο - Μας έσπαγαν τα κόκαλα για να αντέχουμε»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.