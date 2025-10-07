Μενού

Λαύριο: Κατέρρευσε μπαλκόνι κτιρίου - Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

Κατέρρευσε μπαλκόνι κτιρίου στο Λαύριο.

Πυροσβεστική σε συμβάν φωτιάς
Πυροσβεστική σε συμβάν φωτιάς | Intime
Μπαλκόνι κτιρίου κατέρρευσε στο Λαύριο στη Φωκίωνος Νέγρη και Αγίας Παρασκευής.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο σημείο έσπευσαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες και 2 οχήματα, χωρίς ωστόσο να προχωρήσουν σε κάποια ενέργεια.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιο τραυματισμό.  Ωστόσο, από την πτώση του μπαλκονιού προκλήθηκαν υλικές ζημιές, 

