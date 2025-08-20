Λειψοί: Διακοπές στο ήσυχο καταφύγιο του Αιγαίου

Κρυμμένοι ανάμεσα στη Λέρο και την Πάτμο, οι Λειψοί είναι ένα μικρό νησί των Δωδεκανήσων με μεγάλη ψυχή. Πρόκειται για έναν ήρεμο προορισμό μακριά από τα τουριστικά πλήθη που θυμίζει άλλες εποχές και προσφέρει αληθινή χαλάρωση.

Με παρθένες παραλίες, φιλόξενους κατοίκους και υπέροχες τοπικές γεύσεις, είναι η ιδανική απόδραση για να νιώσετε την επαφή με τη φύση και να βρείτε την ηρεμία που αναζητάτε.

Οι Λειψοί αποτελούν στην ουσία μια συστάδα 30 νησιών -με 24 νησίδες και 6 βράχους- στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η Λειψώ, όπως ονομαζόταν στην αρχαιότητα, απλώνεται σε έκταση μόλις 17 τετραγωνικών χιλιομέτρων και έχει κάτω από 800 κατοίκους. Γνωστοί και από τη μυθολογία ως Ωγυγία, όπου η θεά Καλυψώ γοήτευσε τον Οδυσσέα, αποτελούν ένας καλά κρυμμένο παράδεισο στο Αιγαίο. Η πρόσβαση στους Λειψούς είναι εύκολη από τα κοντινά νησιά, Πάτμο, Λέρο και Κάλυμνο. Αν αγαπάτε τη γαλήνη, τη φύση και την αυθεντικότητα, αυτό το νησί θα σας κλέψει την καρδιά.

