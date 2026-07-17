Σκηνές πανικού έλαβαν χώρα στην παραλία Κατσαδιά των Λειψών, όταν ένα καρχαριοειδές εντοπίστηκε από τους λουόμενους σε πολύ μικρή απόσταση από την ακτή, φτάνοντας σχεδόν μέχρι την άμμο.
Όσοι βρίσκονταν μπροστά στο περιστατικό αρχικά νόμιζαν πως επρόκειτο για καρχαρία, καταγράφοντας στα κινητά τους τη στιγμή που το καρχαριοειδές «κολυμπάει» στα ρηχά.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις που βασίζονται στο διαθέσιμο οπτικό υλικό, όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα lerosnews.gr, το καρχαριοειδές ενδέχεται να ανήκει στο γένος Mustelus, της οικογένειας Triakidae.
Τα είδη αυτά είναι ευρύτερα γνωστά στην Ελλάδα ως γαλέοι και γενικά θεωρούνται ακίνδυνα για τον άνθρωπο.
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