Λειψυδρία: «Ανάχωμα» 100 έργων ενάντια στην κλιματική κρίση - Η περιβαλλοντική ατζέντα του Υπουργείου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο κυβερνητικός σχεδιασμός για να αντιμετωπιστεί η λειψυδρία στην Ελλάδα, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος να προωθεί ένα ευρύ πρόγραμμα έργων ύδρευσης, άρδευσης, αφαλάτωσης και εκσυγχρονισμού δικτύων.

Ήδη έχουν υπογραφεί 103 έργα σε 63 δήμους, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 142 εκατ. ευρώ, με στόχο τη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υδατικών πόρων, κατά το ΑΜΠΕ.

Τα έργα αφορούν τόσο νησιωτικές όσο και ηπειρωτικές περιοχές, καλύπτοντας δήμους στην Κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, τα Επτάνησα και την Πελοπόννησο.

Λειψυδρία: «Θωράκιση» για έναν στους πέντε δήμους της χώρας

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, σχεδόν ένας στους πέντε δήμους της χώρας έχει ήδη επωφεληθεί ή πρόκειται να επωφεληθεί από τις παρεμβάσεις, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να δρομολογηθούν επιπλέον έργα ύψους 50 εκατ. ευρώ.

Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΝ, οι παρεμβάσεις εντάσσονται σε έναν ευρύτερο εθνικό σχεδιασμό για τη διαχείριση των υδάτων, ο οποίος καλύπτει το σύνολο του κύκλου του νερού, από την ύδρευση και την άρδευση έως την αποχέτευση. Στο πλαίσιο αυτό, τέθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση η πρώτη Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει τον βασικό οδηγό για τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων τα επόμενα χρόνια.

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Το Υπουργείο προωθεί επίσης, τη μεγαλύτερη θεσμική μεταρρύθμιση που έχει γίνει μέχρι σήμερα στον τομέα της ύδρευσης και της αποχέτευσης.

Με το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, συνενώνονται οι δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών ύδατος σε δύο (ΕΥΔΑΠ -ΕΥΑΘ). Σήμερα, οι φορείς συνολικά στην Ελλάδα ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακερματισμό και τη μεγάλη σπατάλη νερού. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα, που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό.

Λειψυδρία: Οι παρεμβάσεις ανά την Ελλάδα

Παράλληλα, προχωρά με λύσεις στα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα των έργων που χρηματοδοτούνται αποτελούν η κατασκευή νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, προϋπολογισμού σχεδόν 13 εκατ. ευρώ, το οποίο θα εξασφαλίσει επιπλέον 20.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως και θα καταργήσει τη χρήση γεωτρήσεων.

Στον Δήμο Μεσσήνης υλοποιείται έργο αντικατάστασης του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Αγίου Φλώρου, ύψους 5,6 εκατ. ευρώ, ενώ στον Δήμο Νοτίου Πηλίου προβλέπεται η κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης προς το Νέο Παλαιό Τρίκερι, προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ.

Σημαντικές παρεμβάσεις προωθούνται και στα νησιά, με τη Λέρο να αποκτά δύο νέες μονάδες αφαλάτωσης συνολικής δυναμικότητας 2.000 κυβικών μέτρων ημερησίως, καθώς και νέους αγωγούς μεταφοράς πόσιμου νερού, μέσω έργου ύψους 4 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, στον Δήμο Κιλελέρ υλοποιείται έργο διαχωρισμού του δικτύου ύδρευσης στην κοινότητα Νίκαιας, προϋπολογισμού 5,4 εκατ. ευρώ, με στόχο τη σημαντική εξοικονόμηση πόσιμου νερού και τη μείωση των απωλειών στο δίκτυο.