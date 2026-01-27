Λειψυδρία: Γιατί ενώ βρέχει στην Ελλάδα δεν έχουμε αρκετό νερό

Οι εικόνες των τελευταίων ημερών, με έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας, δημιουργούν εύλογα την αίσθηση ότι το πρόβλημα της λειψυδρίας υποχωρεί.
Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι η λειψυδρία δεν αίρεται αυτομάτως με μερικά ισχυρά επεισόδια βροχής. Παρά την αυξημένη υετική δραστηριότητα, τα αποθέματα στους ταμιευτήρες παραμένουν υπό πίεση, αναδεικνύοντας το χάσμα ανάμεσα στο «πόσο βρέχει» και στο «πόσο νερό τελικά αποθηκεύεται». Το φαινόμενο αυτό αποτυπώνεται καθαρά στα επίσημα δεδομένα της ΕΥΔΑΠ για τα αποθέματα και τη λειτουργία του υδροδοτικού συστήματος.
