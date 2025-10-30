Οι ταμιευτήρες της Αττικής στερεύουν και ο φόβος η Αθήνα να πει «το νερό νεράκι» εντείνεται καθημερινά, καθώς οι βροχές είναι λιγοστές. Το 2021 η χώρα μας είχε απόθεμα 1,1 δις κυβικών μέτρων νερού. Σήμερα έχει μόλις 380 εκατομμύρια κυβικά.

Η Αττική, όπου γίνεται κατανάλωση ενός εκατομμυρίου κυβικών ημερησίως, εκπέμπει SOS, καθώς οι χιονοπτώσεις και βροχοπτώσεις είναι όλο και πιο σπάνιες.

Το PLAN A, όπως το ονόμασε η ΕΥΔΑΠ, είναι η μερική εκτροπή νερού από δυο παραποτάμους του Αχελώου, τη Κρικελιώτη και τον Καρπενησιώτη. Είναι δύο ποτάμια που κατεβάζουν πολύ νερό κάθε χρόνο και συχνά οι κοίτες τους φουσκώνουν και πλημμυρίζουν τις γύρω περιοχές.

Από το πλεόνασμα του νερού των δυο αυτών παραποτάμων θα εμπλουτιστεί ο Μόρνος, καθώς το πλεονασματικό νερό που υπερχειλίζει μεταφέρεται με αυτούς του δύο αγωγούς μήκους 20χλμ στο φράγμα.

Από αυτό το έργο που θα ξεκινήσει το 2026 και θα ολοκληρωθεί λογικά το 2029 η Αττικη θα επωφεληθεί με +150 εκατ. κυβικά.

Το PLAN Β είναι οι αντλήσεις από γεωτρήσεις. Βοιωτικός Κηφισός, Μαυροσουβάλα και Ούγγροι είναι τρεις θέσεις που διαθέτουν πολύ νερό, σύμφωνα με τις δοκιμαστικές αντλήσεις που έκανε η ΕΥΔΑΠ. Από αυτές τις γεωτρήσεις θα προστεθούν στην Αττική 149 εκατ. κυβικά/έτος.

Τέλος, το PLAN C που δεν είναι η πιο οικονομική ούτε η πιο βιώσιμη λύση, αλλά αποτελεί λύση ανάγκης αν παραστεί σοβαρός λόγος είναι οι αφαλατώσεις. Σύμφωνα με το σχεδιασμό μπορούν να γίνουν σε Θίσβη, Λάυριο και Νέα Πέραμο αλλά το κόστος τους ανα κυβικό μέτρο είναι 1.000 ευρώ. Δεν είναι επιλέξιμη λύση, αλλά θα γίνουν μελέτες προκειμένου να είναι άμεσα διαθέσιμη, αν χρειαστεί.

Στερεύει ο Μόρνος – Σε ιστορικό χαμηλό η στάθμη της λίμνης

Το σήμα συναγερμού ηχεί για τον Μόρνο, κύριο τροφοδότη της Αττικής, τα αποθέματα του οποίου βρίσκονται πλέον σε ιστορικά χαμηλά κάτω από 400 εκατ. κυβικά.

Αντικρίζοντας την εικόνα του Μόρνου, του φράγματος που υδρεύει την Αττική, καλύπτοντας σε νερό το 50% του πληθυσμού της επικράτειας, μπορεί κανείς εύκολα να αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Η στάθμη έχει υποχωρήσει σε πρωτοφανή επίπεδα.

Το εθνικό σχέδιο, συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ, που παρουσιάστηκε, προκειμένου να μην ξεμείνει το λεκανοπέδιο από νερό τα προσεχή χρόνια, προβλέπει μερική εκτροπή των ποταμών Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο. Το έργο θα ονομαστεί «Εύρητος», θα είναι έτοιμο το 2029 και θα διασφαλίσει την Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια.

«Στη χώρα μας θα έχουμε όχι μόνο το καλύτερο αλλά και το φθηνότερο νερό. Η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει εταιρεία δημόσιου χαρακτήρα», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Μέχρι να ολοκληρωθεί ο «Εύρητος» θα γίνουν και βραχυπρόθεσμες δράσεις ενίσχυσης της υδροδότησης, με αξιοποίηση γεωτρήσεων, ενώ για πρώτη φορά η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ επεκτείνονται και σε άλλες περιοχές, όπως σε Βοιωτία, Εύβοια, Φωκίδα και Χαλκιδική.

«Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει, μετά την Κύπρο, το υψηλότερο ‘υδατικό στρες’ στη νότια Ευρώπη. Ως υδατικό στρες, εννοούμε το ποσοστό του διαθέσιμου νερού μιας περιοχής που απαιτείται για να καλυφθεί η ζήτηση – στη χώρα μας αυτό φτάνει το 70%», δήλωσε ο Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με γεωτρήσεις και αφαλατώσεις θα αυξηθούν τα αποθέματα νερού

Ο υπουργός Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι «το μεγάλο έργο της γενιάς μας είναι ο «Εύρυτος». Η μερική εκτροπή Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο. Το έργο αυτό συμβολίζει την καλή, την ανεμπόδιστη ροή και θα θωρακίσει την Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει εκτροπή παραποτάμων του Αχελώου στον Εύηνο, γεωτρήσεις, έργα αφαλάτωσης, γεωγραφική επέκταση της αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ αλλά και της ΕΥΑΘ στον έλεγχο των οποίων θα περάσει και η άρδευση. Εκσυγχρονίζονται οι δημοτικές εταιρείες ύδρευσης ενώ προωθούνται έργα σε 40 νησιά αλλά και μέτρα για τον περιορισμού απώλειας ύδατος».

Το σχέδιο θα κοστίσει 2.5 δις. € ενώ από τη Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων θα εξεταστούν αλλαγές στην τιμολόγηση του νερού.

Τα έργα θα ξεκινήσουν το 2026 και αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2029.

Τα σενάρια για αύξηση στα τιμολόγια νερού

Το σενάριο για τα τιμολόγια νερού για την ώρα λέει ότι μπορεί να σημειωθεί αύξηση 2€ – 3€ /μήνα, με την αποτύπωση αυτού του σεναρίου σε έναν τριμηνιαίο λογαριασμό νερού να κυμαίνεται μεταξύ 6€ – 9 € η αύξηση.