Μητσοτάκης για λειψυδρία στην Αττική: «Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το χειρότερο σενάριο»

Μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου της λειψυδρίας στην Αττική παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ, στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, στην οποία έδωσε το παρόν και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η Αττική αντιμετωπίζει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα υδροδόητησης, αν δεν πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα», σημείωσε ο ίδιος, υπογραμμίζοντας ότι «θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το χειρότερο σενάριο».

«Το 51% της ΕΥΔΑΠ ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει», τόνισε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης, στην εκδήλωση.

Τα μέτρα για τη λειψυδρία στην Αττική

Στην εκδήλωση ανακοινώθηκαν έργα ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε επτά άξονες, προκειμένου να υλοποιηθεί το σχέδιο για τη διαχείριση του νερού έτσι ώστε η χώρα να μη βρεθεί αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της λειψυδρίας, όπωε ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Όπως ανακοίνωσε ο ΥΠΕΝ, το μεγάλο έργο είναι ο Εύρυτος, δηλαδή η μερική εκτροπή του Κρικελιώτη και του Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο που αναμένεται να θωρακίσει την Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια.

Όπως ανέφερε ο κ. Παπασταύρου, σήμερα οι κλιματική αλλαγή εντείνει τη λειψυδρία ενώ βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο χαμηλά σημεία διαθεσιμότητας νερού.

Τα μέτρα που υλοποιούνται άμεσα σε 7 άξονες στρατηγικής δράσης, και εναρμονίζονται με τις ευρωπαϊκές μας δεσμεύσεις. Πρόκειται για μέτρα που θωρακίζουν την ύδρευση για άνω του 50% του πληθυσμού της χώρας και οργανώνουν το τοπίο διαχείρισης νερού.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε τα εξής, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ:

Το μεγάλο έργο είναι ο Εύρυτος: η μερική Εκτροπή Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο. Το έργο αυτό συμβολίζει την καλή, ανεμπόδιστη ροή και θα θωρακίσει την Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια.

Εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση του Έργου «Εύρυτος» θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο εξάμηνο 2029 - σε περίπου 4 έτη από σήμερα - και 100 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του φράγματος του Μαραθώνα.

Ταυτόχρονα, η ΕΥΔΑΠ τρέχει βραχυπρόθεσμες δράσεις, με στόχο την άμεση υδροδοτική θωράκιση της Αττικής: Μεταξύ άλλων, αξιοποιεί και ενεργοποιεί γεωτρήσεις σε Μαυροσουβάλα, Ούγγρους και Βοιωτικό Κηφισό με συνολική συνεισφορά περίπου 150 εκατ. κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο, μόλις ολοκληρωθούν.

Σε περίπτωση που χρειαστεί, σύμφωνα πάντα με τον κ. Παπασταύρου:, ωριμάζουν μεσοπρόθεσμα και δύο σημαντικά έργα: (α) Το έργο αγωγού ανύψωσης νερού στο Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα (ΕΥΣ) για διασύνδεση με αφαλάτωση και (β) τη χερσαία Αφαλάτωση: 87,5 εκ. κ.μ./έτος.

Παράλληλα, προβλέπεται η Γεωγραφική Επέκταση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ στην άρδευση στη γεωγραφική περιοχή της αρμοδιότητάς τους ενώ έκανε λόγο για ένα μεταρρυθμιστικό πρώτο βήμα στο νοικοκύρεμα 750 παρόχων σε ένα κατακερματισμένο τοπίο.

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, για να μπορέσουν οι πυλώνες αυτοί να είναι ισχυροί, χρειάζονται θεσμικές ενισχύσεις που περιλαμβάνουν:- Εκσυγχρονισμό διατάξεων ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, κάποιες από τις οποίες ισχύουν αμετάβλητες από το 1980. -Εργασιακές και μισθολογικές ευελιξίες, που θα ξεκλειδώσουν τη δυναμική των εταιρειών αυτών, θα προσελκύσουν νέα στελέχη και θα δώσουν τη δυνατότητα στην ΕΥΔΑΠ να εφαρμόσει πλήρως ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο 2,5 δις.

Ταυτόχρονα, από την πλευρά του, το Υπουργείο Εσωτερικών προχωρά σε κωδικοποίηση και βελτίωση της νομοθεσίας, με στόχο την εξυγίανση των 110 Δημοσίων Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) της χώρας που δεν απορροφώνται από ΕΥΔΑΠ/ΕΥΑΘ.

Συνολικά, όπως έκανε γνωστό ο ΥΠΕΝ, 151 έργα με π/υ άνω των 320 εκ. Euro υλοποιούνται ήδη σε περισσότερα από 40 νησιά για βελτίωση ύδρευσης και αποχέτευσης. Από το μεγάλο έργο της Χρυσηίδας στην Κέρκυρα ως την ύδρευση του Ηρακλείου, από την αφαλάτωση στο Καστελόριζο ως τις δύο αφαλατώσεις στην Αμοργό, το Υπουργείο στηρίζει με άμεσα έργα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά μας.

Ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ, Γιώργος Στεργίου, έκανε μία ιστορική αναδρομή, υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, τον ρόλο του Ελ. Βενιζέλου, ο οποίος με τη συνεργασία της Ούλεν, δημιούργησε το πρώτο δίκτυο νερού στην πρωτεύουσα, αλλά και του Κωνσταντίνου Καραμανλή, στις μέρες του οποίου έγινε πράξη η ολοκληρωμένη διαχείριση του νερού από την ΕΥΔΑΠ.

Αναφέρθηκε επίσης στη σημαντική συμβολή των πρωθυπουργών Κωνσταντίνου Μητσοτάκη που διαχειρίστηκε με απόλυτη επιτυχία την κρίση της λειψυδρίας στην αρχή της δεκαετίας του 90', αλλά και του Κώστα Σημίτη. Τέλος, υπογράμμισε τον ρόλο νυν πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και τη συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας.

Απ΄ την πλευρά του ο Δ.Σ της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης, τόνισε τον ρόλο της ΕΥΔΑΠ αλλά και την αξία του ρόλου του Εύρυτου, που θα κοστίσει περί τα 500 εκατομμύρια, αλλά μηδενικό κόστος λειτουργίας. «Δε θα αφήσουμε την Αθήνα χωρίς νερό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σαχίνης, ενώ έκανε λόγο για "Plan B", με εκτεταμένα έργα αφαλατώσεων και επεσήμανε τα έργα μείωσης των διαρροών στην πρωτεύουσα, αλλά και ανάκτησης νερού. Το εμβληματικότερο όλων όπως είπε, είναι η Ψυττάλεια 3 και πρόσθεσε ότι ήδη φέτος έχουμε εξαπλασιάσει τις επενδύσεις μας με εικοσαπλάσια απορρόφηση κονδυλίων.

Χαρακτηριστική στιγμή της εκδήλωσης ήταν ο χαιρετισμός από τον "ίδιο" τον Χένρι Ούλεν, ο οποίος εμφανίστηκε στο κοινό σε 3D βίντεο, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.