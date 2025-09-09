Λέκκας για σεισμό στην Εύβοια: «Δε δίνει μεγάλα μεγέθη η συγκεκριμένη περιοχή»

Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Σχοινιά και Στύρων Ευβοίας λίγο πριν τις 00:30. Μετά από περίπου 15 λεπτά, ακολούθησε ένα μικρότερος μετασεισμός, μεγέθους 2,4 Ρίχτερ.

Το εστιακό βάθος σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών υπολογίζεται στα 2.3 χλμ.

Ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα ισχυρός και έγινε αισθητός στην Αθήνα.

Ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής Γεωλογίας και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, μιλώντας στο ΕΡΤnews ανέφερε ότι «πρόκειται για μια περιοχή η οποία δε δίνει μεγάλους σεισμούς», ενώ τόνισε ότι «πιθανότατα θα υπάρξουν και μετασεισμοί κατά τη διάρκεια της νύχτας». Πρόσθεσε ότι «αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αξιολόγηση όλων των δεδομένων».

Προβληματισμός υπάρχει σύμφωνα με τον κ. Λέκκα για την εγγύτητα με την περιοχή του Ωρωπού, που δίνει λίγο μεγαλύτερες δονήσεις, ενώ οι επιστήμονες του ΟΑΣΠ κάνουν τηλεδιάσκεψη για εκτίμηση της κατάστασης.

«Έχουμε προβεί σε διασπορά οχημάτων σε ανατολική Αττική και νότια Εύβοια, ομοίως σε ετοιμότητα είναι η πρώτη και έβδομη ΕΜΑΚ. Και το ΕΣΚΕΔΙΚ επικοινωνεί με όλες τις υπηρεσίες μας και τις υπηρεσίες ΕΛΑΣ και αυτοδιοίκησης σχετικά» σχολίασε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.