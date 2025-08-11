Λέκκας: «Ο σεισμός στην Τουρκία προήλθε απο χιαστί ρήγματα» - Γιατί έγινε ιδιαίτερα αισθητός

Ο σεισμός στην Τουρκία προήλθε απο δευτερογενή ρήγματα και δεν θα πρέπει να εμπνέει ανησυχία, τονίζει ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας.

«Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ανησυχούμε από αυτόν τον σεισμό, καθώς έγινε σε δευτερεύοντα ρήγματα στον χώρο της Τουρκίας, παρά το γεγονός ότι έγινε αισθητός στη Λέσβο, την Αλεξανδρούπολη και τα Δωδεκάνησα», ξεκαθάρισε ο ίδιος, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Ενημέρωση» του ΣΚΑΪ.

Ο κ. Λέκκας επισήμανε παράλληλα ότι «ο σεισμός δεν εκδηλώθηκε πάνω στο ρήγμα της Ανατολίας, δηλαδή το το ρήγμα που περνάει από την Κωνσταντινούπολη και τις άλλες περιοχές, ούτε σε καμία άλλη τεκτονική δομή που μπορεί να επηρεάσει τον ελληνικό χώρο».

«Ο σεισμός εκδηλώθηκε σε δευτερογενή ρήγματα, τα οποία είναι διάσπαρτα στον τουρκικό χώρο και έχουν διεύθυνση βορειοανατολική και βορειοδυτική, δηλαδή "χιαστί"», είπε ακόμα και συμπλήρωσε:

«Είναι μικρά ρήγματα, τα οποία σε κάποια φάση προήλθαν από τις μεγάλες τεκτονικές δομές, δίνουν όμως σεισμούς αυτού του μεγέθους».

Ο κ. Λέκκας εκτίμησε παράλληλα ότι ο συγκεκριμένος σεισμός ήταν ο κύριος, ενώ, κατά τον ίδιο, το μικρό εστιακό βάθος και η τοπικότητά του που επηρεάζει κατασκευές στα 10 - 20 χιλιόμετρα, συνέβαλαν στο να γίνει ιδιαίτερα αισθητός.