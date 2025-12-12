Λένα Δροσάκη για δίκη Φιλιππίδη: «Ανακουφίστηκα, νιώθω 8 χρονών - Ήταν δύσκολο και για τις δύο πλευρές»

Η ηθοποιός Λένα Δροσάκη σε μια συνέντευξη εφ'όλης της ύλης, μίλησε μεταξύ άλλων για την υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη καθώς ήταν μια από τις τρεις καταγγέλουσες.

«Είναι πίσω μου. Έχει μπει τελεία. Αναπόφευκτα με έχει ανακουφίσει. Νιώθω πραγματικά 8 χρονών. Μπορεί να ακούγεται κάπως αλλά το ότι μπήκε μια τελεία, χριστέ μου είναι τρομερά ανακουφιστικό. Δηλαδή είμαι τόσο ήρεμη που δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε πια την κατάσταση που πραγματικά είναι σα να μην με αγγίζει πια.

Είναι πέντε χρόνια (αυτή η υπόθεση). Ήταν πολύ μεγάλο το βάρος. Και όταν ξεκινάς και μιλάς ξεκινάει άλλο βάρος», δήλωσε η ηθοποιός.

Και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Και οι δύο πλευρές πρέπει να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Αυτοί είναι οι νόμοι στην Ελλάδα, αυτούς ακολουθήσαμε.

Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν μόνο δύσκολο για εμάς. Ήταν για όλους δύσκολο, και για τις δύο πλευρές. Και επειδή είναι μέρες Χριστουγέννων, πρέπει να κατανοούμε και τις δύο πλευρές.

Ο καθένας πολεμούσε για το δικό του στόχο. Προφανώς οι νόμοι πρέπει να αλλάξουν, οι διαδικασίες. Να βοηθηθούν και οι δύο πλευρές».

Αναφορικά με μια ενδεχόμενη συγγνώμη από την πλευτρά του Πέτρου Φιλιππίδη, η ηθοποιός δήλωσε: «Δεν μπορώ να απαντήσω, θέλω να το σκεφτώ. Δεν το λέω έτσι. Είναι κάτι που το έχω ξανασκεφτεί. Δεν είναι της παρούσης. Δεν ξέρω αν θα ήθελα να την ακούσω)», ανέφερε μεταξύ άλλων.

