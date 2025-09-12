Μενού

Γλυφάδα: Επεισόδιο σε λεωφορείο - Κατέβασε το παντελόνι του σε ανήλικες και του επιτέθηκε επιβάτης

Αναστάτωση προκλήθηκε σε λεωφορείο στη Γλυφάδα όταν άνδρας επιχείρησε να κατεβάσει το παντελόνι του μπροστά σε ανήλικες.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε λεωφορείο που κινούνταν στην περιοχή της Γλυφάδας, όταν ένας αλλοδαπός άνδρας φέρεται να παρενόχλησε ανήλικες επιβάτιδες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας επιχείρησε να κατεβάσει το παντελόνι του παρουσία ανήλικων κοριτσιών, προκαλώντας την άμεση αντίδραση ενός άλλου επιβάτη.

Ο τελευταίος, αντιλαμβανόμενος την πράξη, τον έσπρωξε, με αποτέλεσμα ο άνδρας να πέσει και να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας για ιατρική περίθαλψη.

