Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, κοντά στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στον Πειραιά, όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με τραμ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε επί της οδού Μικράς Ασίας πριν την έξοδο για Γρηγορίου Λαμπράκη.

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για περίπου τριάντα ελαφρά τραυματίες όπως μετέδωσε το MEGA, ενώ στο σημείο έχει σπεύσει ήδη το ΕΚΑΒ.

Παράλληλα, στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Τροχαίας που συνδράμουν στη μεταφορά των τραυματιών σε νοσοκομεία.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η σύγκρουση παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ μαρτυρίες αναφέρουν ότι λίγα δευτερόλεπτα πριν από το ατύχημα, ο οδηγός του λεωφορείου είχε σταματήσει σε στάση για αποβίβαση επιβατών. Οι αρχές διενεργούν έρευνα για τα ακριβή αίτια.

Μαρτυρία επιβάτη: «Ήρθε από πίσω με φόρα το τραμ»

Σε βίντεο του Orange Press Agency διακρίνονται τραυματίες να δέχονται τις πρώτες βοήθειες, καθώς και το τραμ και το λεωφορείο που συγκρούστηκαν.

Μάρτυρας μίλησε στο Orange Press Agency για τη στιγμή του ατυχήματος

«Το λεωφορείο είχε κάνει μόλις στάση, δεν είχε προλάβει να κλείσει την πόρτα για να φύγει. Ήρθε από πίσω με φόρα το τραμ. Τραντάχτηκα, έπεσα κάτω αλλά δεν χτύπησα.

Έπεσε κάτω ο κόσμος, υπήρχαν ηλικιωμένοι».

Η ΟΣΥ για τη σύγκρουση του τραμ με το λεωφορείο

Σε ανακοίνωσή της η ΟΣΥ ΑΕ σημειώνει σχετικά με το συμβάν ότι «τραμ προσέκρουσε σε σταθμευμένο λεωφορείο την ώρα που αποβίβαζε επιβάτες σε στάση».

Η εταιρία τονίζει ότι «παρακολουθεί το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές».

«Στο σημείο έχει κληθεί η αστυνομία και το ΕΚΑΒ», σημειώνεται ακόμα στην ανακοίνωση, ενώ αναμένεται νεώτερη ενημέρωση.