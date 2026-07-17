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Λεωφορείο συγκρούστηκε με τρόλεϊ στην Πανεπιστημίου - 4 ελαφρά τραυματίες

Σύγκρουση σημειώθηκε μεταξύ δύο οχημάτων δημόσιας συγκοινωνίας στο κέντρο της Αθήνας, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για 4 ελαφρά τραυματίες.

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Τροχαίο στην Πανεπιστημίου
Τροχαίο στην Πανεπιστημίου | Orange Press Agency
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Τροχαίο έλαβε χώρα το μεσημέρι της Παρασκευής (17/7) στο κέντρο της Αθήνας, καθώς λεωφορείο συγκρούστηκε με τρόλεϊ, στην οδό Πανεπιστημίου με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 4 άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του OPEN, τα οχήματα κινούνταν με μικρή ταχύτητα, ενώ στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ. Το λεωφορείο συγκρούστηκε με τρόλεϊ στο ύψος της στάσης Μετρό Πανεπιστήμιο.

Το περιστατικό προκάλεσε δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας.

 

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