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Λεωφόρος Ποσειδώνος: Σοβαρό τροχαίο με πέντε τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο με πέντε τραυματίες, εκ των οποίων οι τέσσερις σοβαρά, σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 2 τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Καλυψούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα κιγκλιδώματα, με αποτέλεσμα να ανατραπεί.

Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας και όπως διαπιστώθηκε οι τέσσερις φέρουν σοβαρά τραύματα.

Τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διερευνώνται.

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