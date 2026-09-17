Λεωφόρος Ποσειδώνος: Σοβαρό τροχαίο με πέντε τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 2 τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Καλυψούς.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα κιγκλιδώματα, με αποτέλεσμα να ανατραπεί.
Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας και όπως διαπιστώθηκε οι τέσσερις φέρουν σοβαρά τραύματα.
Τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διερευνώνται.
- «Έκανε ΚΑΡΠΑ στον Μαζωνάκη με το ένα χέρι»: Η σοκαριστική αποκάλυψη από το ΕΚΑΒ
- Ανθή Βούλγαρη: Ξέσπασε στον αέρα για δημοσιεύματα - «Με έβγαλαν ότι πήγα στην κλινική στο Κολωνάκι»
- «Βόμβα» στον ΑΝΤ1 με τη Ζέτα Μακρυπούλια: Η απόφαση που τα αλλάζει όλα και το μέλλον του Rouk Zouk
- Χριστίνα Παππά: Είχε πάει στο ιατρείο όπου πέθανε ο Μαζωνάκης - «Με επανέφεραν με απινιδωτή»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.