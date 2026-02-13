Λεωφόρος Σχιστού: Ασυνείδητος οδηγός πήγαινε με όπισθεν επί 1,5 χιλιόμετρο στη ΛΕΑ για να αποφύγει την κίνηση

Μια επικίνδυνη και παράνομη πρακτική ακολούθησε ασυνείδητος οδηγός στη λεωφόρο Σχιστού.

Στο βίντεο που καταγράφτηκε από μοτοσικλετιστή και δημοσίευσε το Live News διακρίνεται το όχημα να διανύει απόσταση περίπου 1,5 χιλιομέτρου με όπισθεν πάνω στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) ενώ βρισκόταν στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Πειραιά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που χρησιμοποιούν τη λεωφόρο Σχιστού, αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει και ο λόγος είναι πως οι οδηγοί βρίσκουν αυτό τον επικίνδυνο τρόπο για να παρακάμψουν την κίνηση από την αντίθετη κατεύθυνση προς τη λεωφόρο Αθηνών.



