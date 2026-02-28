Λέρος: Ποινική δίωξη στον 17χρονο που σκότωσε τον πατέρα του - Απολογείται την Τρίτη

Ποινική δίωξη εις βάρος του 17χρονου που τραυμάτισε θανάσιμα τον πατέρα του στη Λέρο άσκησε ο εισαγγελέας στην Κω το πρωί του Σαββάτου (28/2). Πιο συγκεκριμένα, ο 17χρονος αντιμετωπίζει ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για «ανθρωποκτονία σε ενδοοικογενειακή βία, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση».

Το απόγευμα της Πέμπτης (26/02) τραυμάτισε θανάσιμα τον πατέρα του, πετώντας του μεταλλικό αντικείμενο στο κεφάλι. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 17χρονος δια του δικηγόρου του ζήτησε και πήρε προθεσμία για το πρωί της Τρίτης 3 Μαρτίου 2026 προκειμένου να μπορέσει να προετοιμάσει την απολογία του.

Στους αστυνομικούς, αλλά και στους δικηγόρους του, ο 17χρονος είπε ότι δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να σκοτώσει τον πατέρα του και ότι όλα έγιναν εξαιτίας της έντασης που προηγήθηκε μεταξύ τους.

Οι καυγάδες πατέρα και γιου, είχαν ξεκινήσει εδώ και χρόνια κι είχαν καταγραφεί επίσημα σε αναφορές που έγιναν τόσο προς το «Χαμόγελο του Παιδιού» όσο και στις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.